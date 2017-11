Se dilata proceso contra Bustos por ‘cartel de la toga’

El exmagistrado de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, señalado de ser cabeza de una organización criminal en la cúpula de la Rama Judicial, paralizó de manera transitoria este martes el proceso en su contra, al recusar a los investigadores que tienen su caso en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.



Se trata de la cabeza visible del escándalo que involucra a una red de magistrados y otros funcionarios judiciales que supuestamente exigían millonarias sumas a congresistas para alterar procesos judiciales en su contra en la Corte Suprema de Justicia.

Mediante el recurso de la recusación, Bustos les pidió a los representantes investigadores Fabio Arroyave y Edward Rodríguez, apartarse del caso al considerar que no han sido “imparciales”.



El caso venía avanzando con celeridad en la Comisión de Acusación, pero el recurso interpuesto por Bustos le pone un freno a la investigación.



“No podemos impulsar nuevas actuaciones ni practicar nuevas pruebas hasta que no resolvamos la recusación”, aseguró Arroyave.



Según fuentes de la Comisión de Acusación, el paso a seguir es que los dos representantes que llevan el caso (Arroyave y Edward Rodríguez) decidan si aceptan o no la recusación.



La determinación que se tome tendrá luego que ser sometida al pleno de la Comisión.Mientras se surte este paso podrían transcurrir varios días.



EL TIEMPO pudo establecer que Arroyave y Rodríguez esperan tomar una decisión este miércoles, pues temen que se dilate el proceso.



“Venimos trabajando con celeridad, pero no se puede llegar a creer que le vamos a jugar a la dilación”, sentenció Arroyave.

Las razones de Bustos

En un documento de diez páginas Bustos sostiene que desde que se hizo la apertura formal del expediente en la Comisión de Acusación, su defensa ha solicitado “un buen número de pruebas”, pero solo el 28 por ciento de estas han sido evacuadas.



Alegó, además, que el representante Edward Rodríguez tiene un “conflicto de interés”, pues pertenece al Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, quien es un reconocido enemigo de Bustos.



El hecho, como era de esperarse, no cayó bien en la Comisión de Acusación. Uno de los primeros en reaccionar fue Fabio Arroyave, presidente de esta corporación, para quien lo dicho por Bustos ante los medios de comunicación es una “apreciación injusta”.



“Si a alguien se le han brindado todas las garantías procesales ha sido a él (Bustos)”, expresó Arroyave para criticar el recurso del exmagistrado.

Finalizó recolección de pruebas

Mientras la investigación contra Leonidas Bustos en la Comisión de Acusación se dilata, el proceso contra el magistrado Gustavo Malo avanza con mayor celeridad. La semana pasada, la célula legislativa cerró la etapa de recolección de pruebas y se alista para definir si acusa o no formalmente al magistrado.



Malo Fernández fue vinculado a la investigación por supuestamente exigir 2.000 millones de pesos al senador de ‘la U’ Musa Besaile para favorecerlo en un proceso que llevaba la Corte Suprema de Justicia contra el congresista.



