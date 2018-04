Rectores de 10 universidades respaldan gestión de Juan Carlos Henao

Un espaldarazo de los rectores de diez universidades y de la Asamblea de Profesores del Externado recibió el rector de ese claustro educativo, Juan Carlos Henao Pérez.



El proceso de elección del nuevo rector se ha visto enrarecido por un derecho de petición del polémico exfiscal general Luis Eduardo Montealegre que cuestionaba la legitimidad del Consejo Directivo del Externado y señalaba que el actual rector, que está a punto de cumplir su periodo, supuestamente no daba garantías para la transparencia de ese proceso.

En su carta, Montealegre pedía que se convocara un nuevo Consejo Directivo, se suspendiera la elección del rector, la modificación de los estatutos y se dieran garantías a quienes no estaban de acuerdo con el “continuismo ascendente” que, según él, se está registrando en el prestigioso centro educativo.



Sin embargo, las peticiones del exjefe del ente acusador y exprofesor del Externado se empezaron a quedar sin aire antes de la Semana Santa. Fuentes de la universidad señalaron que se convocó inicialmente una reunión informal de profesores a la que asistieron alrededor de 70 maestros que, en principio, no acompañaron la propuesta del exfiscal y decidieron pedir que se convocara una asamblea general para después de los días santos.



La asamblea se reunió el martes pasado con la asistencia de más de 200 profesores de todas las facultades, que escucharon al rector Henao Pérez y respaldaron su balance de gestión con un cerrado aplauso que duró varios minutos.



Asistentes señalaron que en la reunión hubo apoyo a las actuales directivas y que solo el exvicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, y el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Osuna, plantearon diferencias con la posición mayoritaria.



Maestros que asistieron al acto le dijeron a este diario que Perdomo y Osuna se ausentaron del encuentro antes de la votación, en la cual se respaldó al rector, y que cuando salían del recinto se escucharon algunos abucheos.

La asamblea rechaza las amenazas de acciones judiciales en contra de la universidad como mecanismo de presión para forzar reformas que deben surgir del seno de la misma FACEBOOK

TWITTER

“La Asamblea rechaza cualquier acción que implique un desconocimiento de la autonomía universitaria y de sus legítimos estamentos. Rechaza las amenazas de acciones judiciales en contra de la universidad como mecanismo de presión para forzar reformas que deben surgir del seno de la misma”, se lee en el comunicado de seis puntos avalado por la mayoría de asistentes.



Así mismo, plantean que solo después de la elección del nuevo rector se debe dar una discusión interna sobre las reformas estatutarias y la posible elección del un nuevo Consejo Directivo, por lo que se pidió al Consejo de Profesores que inicie el estudio del tema y haga recomendaciones.



El exvicefiscal Perdomo enfatizó este miércoles sus críticas a lo aprobado por la mayoría de la reunión de docentes. “En la asamblea de profesores de @UExternado fue penoso que profesores de Derecho piensan que no debe haber democracia en el ámbito privado”, escribió en sus redes sociales el exfuncionario, que fue el segundo al mando durante la administración de Montealagre en la Fiscalía.



Y añadió: “El comunicado que se publicó de la asamblea de profesores de @UExternado no representa a todo el profesorado. Muchos no lo compartimos”.

En la asamblea de profesores de @UExternado fue penoso que profesores de Derecho piensan que no debe haber democracia en el ámbito privado — Jorge Perdomo Torres (@JFPerdomoTorres) 4 de abril de 2018

Respaldo de rectores

Sumada al respaldo de los profesores a la gestión de Henao Pérez, llegó al Consejo Directivo del Externado una carta de reconocidos centros educativos del país.

“Sentimos que la Universidad Externado de Colombia ha jugado y sigue jugando un papel preponderante dentro del ámbito universitario nacional.



El rector Henao sucedió con entusiasmo y gran vocación universitaria al doctor Fernando Hinestrosa –algo de por sí bien difícil después de su trascendental labor por más de 49 años como rector– y está llevando su universidad por un camino de progreso y excelencia académica, crecimiento, accesibilidad e impacto”, se lee en la comunicación, que resalta el respeto que guardan por la autonomía e independencia del Externado.

Sentimos que la Universidad Externado de Colombia ha jugado y sigue jugando un papel preponderante dentro del ámbito universitario nacional FACEBOOK

TWITTER

Y agregan los rectores: “Vemos con preocupación que circunstancias eminentemente coyunturales puedan llegar a debilitar la institucionalidad de la universidad y comprometer la senda de progreso y servicio que hasta hoy ha demostrado tener”.



La comunicación fue firmada por los rectores de las universidades de los Andes, Nacional, del Norte, Javeriana, Pontificia Bolivariana, Eafit, del Rosario, Icesi, del Valle y de La Sabana.



Ahora quedó en manos del Consejo Directivo el mecanismo para la elección del rector, que podría llevar a la ampliación del periodo de Henao Pérez por tres años, a una convocatoria abierta o a que se elija entre un grupo de personas postuladas por el Consejo Directivo. Esa definición se tendrá que conocer antes del 30 de abril.

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com