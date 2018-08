Reclutador de 'falsos positivos' se retracta en caso contra militares

Alexander Carretero Díaz, uno de los principales reclutadores de víctimas de ‘falsos positivos, se retractó en uno de los procesos judiciales que aceptó y dijo que lo hizo para conseguir beneficios judiciales.

Hace apenas dos meses Carretero Díaz, fue escuchado como testigo en el proceso contra los uniformados Hugo Andrés Ordóñez, Willington Ortiz Pineda, Manuel Ríos Moreno, Nelson Darío Castellanos, Daniel Fernando Estepa, Alfonso Cubides, Jaider Sanguino, Martín Rodríguez y Raúl Antonio Durán.



En la audiencia el testigo dijo que no tenía daba que ver con esos hechos a pesar de que según la investigación él habría sido uno de los reclutadores de las víctimas Carlos Mauricio Nova Vega y Rafael Andrés Plata Sánchez.



El testigo aseguró que no tenía que ver con esos hechos y que los aceptó como parte de un preacuerdo con la Fiscalía para recibir beneficios judiciales.



“No es justo que yo le colabore a la Fiscalía y me den una condena de 44. Firmé un preacuerdo y lo que hicieron fue condenarme a 44 años”, insistió el testigo.

Y añadió : “participé en varios hechos, acepte y me dijeron que me iban a dar beneficios y no me los dieron”.



En el escrito de acusación contra los uniformados la Fiscalía señala que Carretero Díaz fue el reclutador de este caso registrado en Norte de Santander. Según la primera versión del testigo él reclutó a las víctimas en Bucaramanga y las trasladó a Hacarí en donde supuestamente la entregó a los uniformados procesados.



Sin embargo en la audiencia registrada el 28 de junio indicó que en ese proceso no tenía ninguna responsabilidad.



