Recapturan a dueños de Supercundi por lavado de activos

En la mañana de este miércoles, un juez de Bogotá ordenó medida de aseguramiento los accionistas de la cadena de supermercados Supercundi, a quienes se les investiga por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



El juez 28 penal de circuito con funciones de conocimiento señaló que la libertad otorgada el 24 de abril pasado no era procedente.

Así pues, ordenó la recaptura de los hermanos Norberto y Uriel Mora Urrea para que sean enviados a un centro penitenciario y ordenó que Alirio Mora Urrea quede en detención domiciliaria.



El juez 20 de control de garantías afirmó en su momento que no habían elementos nuevos en la investigación que hicieran necesaria la medida de aseguramiento.



"Estamos en una investigación que data de once años atrás, entonces no se entiende cuál es la urgencia de la medida, frente al riesgo de fuga el fin constitucional no es actual", señaló.

Según el expediente, los hermanos tienen nexos con las Farc. “Si bien el delito se inició en 2007, se trata de una actividad continuada que llegó hasta el 2015. No se trata de una denuncia vieja”, dijo uno de los investigadores sobre ese proceso.



La tesis de la Fiscalía es que parte del patrimonio de los Mora Urrea se logró gracias a esa relación con la guerrilla.



