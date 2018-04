Las redes sociales se solidarizan con Matador tras denunciar amenazas

"Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada...tengo un lápiz y mi cerebro.

A la gente que me sigue, un abrazote", con este mensaje el caricaturista de EL TIEMPO Julio César González, también conocido como Matador, anunció que abandonará las redes sociales luego ser blanco de amenazas de muerte a través de ese medio.

En respuesta al trino -que tiene más de ocho mil retuits y quince mil me gusta- usuarios publicaron sus mensajes de solidaridad y destacaron algunas de sus caricaturas más recordadas.

Querido @matadoreltiempo, no te salgás de tuiter, ole. Aquí no se consigue plata pero se goza, y vos hacés falta... El humor es necesario: pic.twitter.com/PhX5IrXZdI — Tola y Maruja (@Tolaymaruja) 3 de abril de 2018

Nunca te vayas de las redes ... tú sabes que te queremos, pero además, ninguna amenaza puede ganarle la partida a la libertad de expresión. Lo que debería ocurrir es que autoridades encuentren a quienes te amenazan, los judicialicen y los procesen. Y que te protejan. Abrazote — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) 3 de abril de 2018

“Nunca he visto a un fanático con sentido del humor”. Amos Oz.

Toda la solidaridad con @matadoreltiempo ante las amenazas en su contra, otro anticipo de lo que podemos esperar. — Felix de Bedout (@fdbedout) 3 de abril de 2018

Ninguna amenaza –sin importar su origen– debe ser tomada a la ligera ni debería ser objeto de mofa, como pasa en este país.

Rechazo cualquier intento de intimidación contra @matadoreltiempo y le expreso toda mi solidaridad.

No se le puede responder a la pluma con plomo — Vladdo (@VLADDO) 3 de abril de 2018

Rechazo las expresiones de violencia verbal y llamado a la intolerancia que una persona realizó el día de hoy contra @matadoreltiempo . Debemos tener la capacidad de debatir, disentir y coincidir en democracia. #SolucionesNoAgresiones — Iván Duque (@IvanDuque) 3 de abril de 2018

Solidaridad total con @matadoreltiempo Cuando el humor se silencia en una democracia, comienza la tiranía. Imponer una mordaza a las expresiones como las de matador es silenciar la verdad. El humor es el vehículo que la verdad encuentra siempre para hacerse sentir alto y fuerte. https://t.co/N497WGWpoz — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) 3 de abril de 2018

El Centro Democrático discute, controvierte, enfrenta la difamación, pero odia la amenaza, la violencia, quienes las utilicen no representan a nuestro partido — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 3 de abril de 2018

La libertad de expresión no puede naufragar en un mar de odios sin sentido. Amenazar a quien piensa distinto es vil cobardía. Solidaridad y respeto con @matadoreltiempo. Compromiso total con la defensa del derecho a la información. #NoMasPolarizacion — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) 3 de abril de 2018

Lo siento por @matadoreltiempo Pero creo que no debe dejar twitter.Amenazas e insultos son,por desgracia,comunes.Pero si se va,ellos ganan. — Salud Hernández-Mora (@saludhernandezm) 3 de abril de 2018

No vamos a dejar que Twitter se quede sin las geniales caricaturas de @matadoreltiempo, no vamos a dejar que nos intimiden: lo primero que pierden los fanáticos es el humor, el humor es arma contra los fanáticos y los déspotas #SpamDeCaricaturasDeMatador pic.twitter.com/BcZUAyzY0r — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 3 de abril de 2018

Una amenaza como respuesta a una mente y un lápiz, es una evidente expresión de la bestialidad humana. Solidaridad contigo @matadoreltiempo — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) 3 de abril de 2018

Apreciado @matadoreltiempo, los inteligentes trazos de la crítica y el humor enaltecen la democracia y le dan sentido a nuestra realidad social. Toda nuestra solidaridad, no podemos permitir que la insensatez nos robe la libertad ¡A dibujar maestro! — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 3 de abril de 2018

Señor @matadoreltiempo alguna vez Gabriel García Márquez dijo que dejaba de escribir hasta que Pinochet cayera como dictador. Creo que fué un error. La mentalidad fascista, que es aquella que busca eliminar la diferencia, gana cuando logra el silencio. No debe haber silencio. https://t.co/TkA5MTsf0G — Gustavo Petro (@petrogustavo) 3 de abril de 2018

No hombre, más bien lo esperamos mañana y se toma un café con las candidatas vicepresidenciales y los jóvenes, no hay que callar, hay que llevar más la contraria, así es mejor, así se suponen debe ser una democracia #ElPaísPrimero #LasVicesSeSientan — Mafe Carrascal (@MafeCarrascal) 3 de abril de 2018

Querido @matadoreltiempo ¡No te dejes silenciar! Millones de ciudadanos y muchos jueces libres te cuidamos. Esos cobardes no buscan poner fin a tu vida física sino a tu inteligencia y libertad de expresión. Resiste, persiste, exprésate y cuenta con nosotros. Un gran abrazo https://t.co/CVhltMjFFZ — Claudia López (@ClaudiaLopez) 3 de abril de 2018

