Duda razonable libra a Albornoz de primer caso por saqueo a DNE

Porque consideró que la Fiscalía no probó más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal del exjefe de Estupefacientes Carlos Albornoz en la venta irregular de un bien incautado a la mafia, una jueza de Bogotá le dio al exsenador conservador la primera victoria judicial en la serie de procesos que hay en su contra por ese escándalo.

Albornoz estuvo preso casi tres años y fue llevado a juicio porque, según la Fiscalía, se habría beneficiado de la venta por debajo de precio de mercado de millonarias propiedades que habían sido incautadas al narcotráfico y que estaban bajo administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes.



Uno de esos casos era el de la llamada Granja 32, que era del narco Guillermo Ortiz y que fue vendida por 1.200 millones de pesos cuando su valor real, según la Fiscalía, llegaba a los 3.200 millones.



La jueza 33 penal del circuito consideró que el avalúo del bien que hicieron los peritos no fue sustentado por la Fiscalía, y tampoco se demostró que el polémico exsenador conservador hubiera tenido decisión directa sobre el negocio o incumplido sus deberes como Director de la DNE: “Luego de haber hecho un concienzudo análisis de las pruebas, el sentido de fallo es absolutorio”.



También fueron absueltos Carlos Enrique Robledo Solano (exsubdirector de la DNE), Tito Arcadio Perilla Cepeda y Ana Lucía Estrada, quienes compraron el bien Granja 32.

En el 2009, Perilla Cepeda y Estrada habían recibido antes la administración del bien, por el pago de un millón de pesos mensuales. Luego terminaron comprándolo.



La Fiscalía había asegurado en el juicio que hubo un peculado porque “el proceso de venta tuvo como propósito la apropiación de Granja 32 para el matrimonio de los Perilla Estrada por un valor inferior al comercial”.



En el proceso, la defensa había dicho que los avalúos de la Fiscalía no eran correctos y que no demostró cuál fue el papel de Albornoz en el supuesto detrimento patrimonial para el Estado.



Frente al peculado y el prevaricato la jueza dijo que no se probó cómo se cometieron esos delitos. Además, señaló que según instructivos que regían a la DNE, incluso es probable que no hubiera detrimento patrimonial con la venta.



El avalúo del ente investigador tuvo en cuenta seis ofertas, y el valor más probable era de 3.233 millones. La jueza dijo que la Fiscalía no consideró que el instructivo había establecido que se debía incluir también la depreciación del bien, lo que afectaba el canon de venta. Además, aseguró la funcionaria, hay profundas inconsistencias para tener ese valor presentado por la Fiscalía como el más real.



Aseguró que la Sociedad de Activos Especiales, que se encargó de las propiedades tras la liquidación de la DNE, vendió en el 2017 en 730 millones de pesos un bien similar de la misma agrupación, Granja 39. “Estas inconsistencias llevan al juzgado a concluir que el valor tasado por la Fiscalía no puede considerarse el más probable para el 2009. Por eso no se pudo establecer si fue vendido por su valor comercial real, generándose una duda”, dijo.



El ente acusador apelará la decisión en segunda instancia. Mientras tanto, otros procesos relacionados con el saqueo a la DNE siguen adelante.



El que más enreda a Albornoz es el de la venta del Centro Comercial Villa Country, de la familia Naser en Barranquilla, caso en el que fue clave el exfiscal anticorrupción Camilo Bula.

Albornoz Guerrero insistió a la salida de la diligencia en su inocencia y aseguró que estuvo cuatro años detenido en un proceso basado “en mentiras”.



Igualmente anunció que interpondrá acciones contra los peritos que hicieron el avalúo que la juez consideró equivocado.



El exdirector de la DNE aseguró que en este caso la Contraloría de Sandra Morelli había proferido una decisión absolutoria afirmando que no hubo detrimento, “pero la anterior Fiscalía siguió un proceso con base en mentiras”.



Albornoz dijo que por ahora se concentrará en ver qué acciones interpondrá contra los investigadores, y no descarta demandar al Estado por el tiempo que estuvo preso.



