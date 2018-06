Estado panameño, con millonaria demanda de cabeza de La Riviera

Dos años después de haber sido incluido en la Lista Clinton, al igual que su imperio comercial de La Riviera, el poderoso empresario Abdul Waked busca que el Gobierno panameño lo indemnice con 1.268 millones de dólares.

Waked interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del vecino país una demanda contra el Banco Nacional de Panamá (BNP), de propiedad del Estado. Asegura ser víctima de millonarios “daños y perjuicios, más intereses” tras el bloqueo comercial que le impuso Estados Unidos y que supuestamente se originó en información de autoridades de Panamá.



En el 2016, Abdul, cuyos negocios se consolidaron en Colombia, y su sobrino Nidal Waked fueron señalados de lavado de activos por autoridades estadounidenses, y 68 de sus empresas, incluida La Riviera, quedaron vetadas comercial y financieramente.



Tiempo después, el empresario firmó varios fideicomisos a favor del BNP para que sus compañías Felix B. Maduro y el centro comercial Soho Mall sobrevivieran luego de la inclusión en la Lista Clinton. Según Waked, el banco incumplió sus compromisos.



Según Abdul Waked, el bloqueo inherente a la inclusión en esa lista implicó la pérdida de al menos 1.300 empleos en varios países del mundo, incluido Colombia, el cierre de más de 105 establecimientos y “un altísimo daño” en su imagen y la de su familia.



Además, sostiene que Estados Unidos nunca presentó cargos por lavado de activos, terrorismo o narcotráfico contra Abdul Waked, sus parientes o directivos, por lo que no hay motivo para mantener la situación.

“Las entidades recibieron sanciones extraterritoriales de Estados Unidos, y forzaron a sus dueños a liquidarlas a terceros, pero les congelaron el pago marginal por el que fueron vendidas”, dice el comunicado publicado por La Riviera.



Nidal Waked –que no tiene nexos con La Riviera– fue detenido en Colombia y finalmente enviado hacia los Estados Unidos, donde fue condenado por fraude en documento bancario, pero no por lavado de activos. De hecho, ya regresó a Panamá, país donde se radicó su familia hace 20 años.



Pese a las reclamaciones al Estado panameño, Abdul Waked no ha resuelto su situación frente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Su nombre y el de algunas de sus empresas, incluida la prestigiosa cadena de perfumería, siguen apareciendo en la Lista Clinton. La última decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) fue la exclusión de la lista negra en enero pasado de Lucía Touzard Romo, abogada del Grupo Wisa, S.A. –propiedad de Abdul Waked- y cuyo nombre había sido incluido también en el año 2016.

Segundo recurso

Esta no es la primera vez que el empresario intenta obtener una indemnización del BNP. A mediados del año pasado, la misma Sala de la Corte Suprema negó la admisión de una demanda por 165 millones de dólares presentada contra el banco estatal por la firma M. P. Vásquez y Asociados, que representó a Waked.



El tribunal argumentó que el empresario estuvo de acuerdo con los fideicomisos, que el BNP no actuó mal y que en todo caso el Estado no tuvo nada que ver en ese proceso, pues esos acuerdos podrían haber sido suscritos incluso con bancos privados.



