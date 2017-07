Falcao aceptó fraude al fisco español por 8,2 millones de euros

13 de julio 2017 , 08:49 a.m.

Radamel Falcao García acaba de llegar a un acuerdo con la agencia tributaria española para desembolsar 8,2 millones de euros que les ocultó a las autoridades por concepto de explotación de su imagen.



La evasión fiscal incluye transacciones realizadas por la firma Business Tiger SAS, con sede en Bogotá en la que, tal como lo reveló EL TIEMPO, aparecen como directivos su esposa Lorelei Tarón y su tío Román Zárate.

El acuerdo con el fisco fue revelado este miércoles por el diario 'El Mundo' de España que, citando documentos de Hacienda, asegura que el delantero samario ya hizo un abono cercano a los 7,4 millones de euros. La consignación aparece realizada en la oficina bancaria del Caixabank, en la capital española, dice 'El Mundo'.



Además, señalan que ahora el crac colombiano le pedirá a la Fiscalía española que le disminuya la condena que se prevé para este tipo de conductas en las que incurrió entre 2012 y 2013, cuando jugó para el Atlético de Madrid.



Los investigadores españoles establecieron que parte del dinero que se ocultó, se movió a través de la compañía colombiana. Esta recibió cerca de 596.000 euros por toda clase de eventos de explotación de imagen.

Al respecto, la firma Baker McKenzie, que lleva el caso de Falcao en España, le dijo a EL TIEMPO que si bien las autoridades tributarias de este país han preguntado por la cesión de derechos a Business Tiger, Falcao ha explicado que pagó los respectivos impuestos en Colombia.



Y agregaron que “al tratarse de rentas que debían tributarse en Colombia, nada tiene que ver con los hechos investigados en España”.



Pero, al parecer, la tesis de los reputados abogados no convenció a la Hacienda que insiste en que el domicilio fiscal del ‘Tigre’, en el lapso investigado, era Pozuelo de Alarcón, un municipio perteneciente a la comunidad de Madrid.

¿Empresa de papel?

Lo que llama la atención es que la supuesta cesión de derechos a Business Tiger se hizo el 3 de enero de 2011. Así consta en documentos en manos de la Fiscalía española.



Pero EL TIEMPO tiene evidencia de que para esa época la firma aún no había sido constituida oficialmente en Colombia.



En efecto, en un expediente en poder de este diario consta que la compañía se constituyó el 18 de octubre de 2011 con un capital de apenas 20 millones de pesos.

Meses después, el 4 de julio de 2012, Falcao se convirtió en su único accionista, presidente y secretario.



¿Cómo pudo firmar la cesión de derechos de explotación deportiva si no estaba constituida? Ese interrogante aún no ha sido despejado.



Para este jueves se espera un pronunciamiento de los abogados del futbolista de la Selección Colombia.



UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com