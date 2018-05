¿Qué le espera al alcalde de Cartagena con demanda de la Procuraduría?

Sin haberse posesionado el alcalde electo de Cartagena Antonio Quinto Guerra Varela estará en la mira de la justicia por cuenta de una demanda de nulidad electoral que la Procuraduría anunció interpondrá ante el Consejo de Estado.



Guerra, con una abstención del 78 por ciento –la más grande en la historia de Cartagena- logró quedarse con la alcaldía con 72.211 votos.

Este domingo, una vez conocidos los resultados de la jornada de elección en La Heroica, la Procuraduría aseguró que procederá a demandar la elección ante ese tribunal.



A penas se empezaba a perfilar como candidato favorito y su participación ya era polémica, pues Guerra Valera fue contratista en el ministerio de Vivienda y en la Gobernación de Bolívar hasta diciembre del año pasado, lo que llevo al ministerio Público a asegurar que estaba inhabilitado.



Sin embargo el Consejo Nacional Electoral falló a favor de Guerra. De hecho el magistrado Alexánder Vega aseguró que un otrosí a un contrato suscrito en el 2016 no era causal de inhabilidad.



Por esta razón, el Ministerio Público señaló que no iba a intentar una declaratoria de abstención de la elección por la inhabilidad, pues "la misma tendría que ser decidida por el CNE y no se aprecia oportunidad en ello".



La Procuraduría argumenta que Guerra no podía ser elegido porque incumple el régimen de inhabilidades contemplado en los artículos 37 al 47 de ley 617 de 2000.



De acuerdo con la norma están inhabilitados para ser alcaldes y concejales quienes hayan "intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel

municipal; intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban

ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio" o hayan "sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio".



Esta y otras normas serán las que tendrá que estudiar el Consejo de Estado para resolver si Guerra puede quedarse en el primer cargo de Cartagena o si esas silla volverá a estar vacante.



Quinto es el noveno alcalde de Cartagena en seis años y tendrá solo 19 meses para echar a andar una docena de proyectos prioritarios para Cartagena.



