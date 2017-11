¿Qué hay en contra de las 26 personas de las que hablará Moreno?

13 de noviembre 2017 , 01:37 a.m.

El documento del principio de oportunidad que acordó el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno con la Fiscalía tiene los nombres de 26 personas contra quienes se comprometió a testificar a cambio de que se suspenda la persecución penal en su contra durante un año por cuatro delitos.



La mayoría de los nombres ya se habían mencionado dentro del escándalo de corrupción que tocó las esferas más altas de la justicia, en otros casos, sin embargo, no se conocía la relación de los dirigentes políticos y judiciales con Moreno.



Magistrados y exmagistrados

Gustavo Malo Fernández

Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El primero de octubre se retiró del alto tribunal, con una licencia no remunerada de tres meses, para hacerle frente al proceso que adelanta la Comisión de Acusación en su contra.



Malo es señalado de haber favorecido a Musa Besaile en su proceso. Según afirmaciones de José Reyes, un exmagistrado auxiliar, Malo lo sacó del tribunal cuando supo que un concepto suyo pedía abrir investigación formal contra el senador Besaile.



El 9 de noviembre se cerró la etapa de investigación, en 10 días luego de conocer los alegatos finales, la Comisión empezará a construir la ponencia para definir su futuro.



Francisco Javier Ricaurte



El primer expresidente de la Corte Suprema de Justicia en ser enviado a la cárcel, el 20 de septiembre de este año. Está señalado de ser uno de los cerebros de la red criminal que cobraba millonarias sumas por torcer procesos en la Sala Penal.



En septiembre, la Fiscalía le imputó a Ricaurte los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada por hechos cometidos luego de su salida del alto tribunal.



De acuerdo con Gustavo Moreno, Ricaurte fue quien lideró el plan para ayudarle a Musa Besaile a cambio de una suma millonaria.



José Leonidas Bustos

Expresidente de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con Moreno el exmagistrado lideró el entramado de corrupción hasta el año 2011 cuando lo asumió Ricaurte; de hecho el abogado asegura que empezó a llevar casos ante la Corte por orden de Bustos.



Bustos no habría participado en el proceso de Besaile pero sí en otros en los que Moreno aparecía como abogado o asesor.



Camilo Tarquino



El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons asegura que el exmagistrado de la Corte Suprema, ya actuando como abogado litigante le pidió 20.000 millones de pesos a cambio de ayudarlo con los procesos que empezaban a surgir en su contra en la Fiscalía. Por la asesoría que le prestó le alcanzó a pagar solo unos 30 millones de pesos.



Camilo Ruiz

Como magistrado auxiliar de Gustavo Malo, se habría reunido con Bernardo Elías y Musa Besaile días después de preguntarle al también exmagistrado auxiliar José Luis Reyes, quien tenía a su cargo la instrucción del caso de parapolítica de Musa Besaile, precisamente sobre ese proceso.



Ruiz proyectó un auto en el que señaló que Besaile no tenía ninguna responsabilidad en el asesinato de un exparamilitar que había declarado en contra del senador y por el que se adelantaba otro proceso en su contra. También habría beneficiado a un representante a la Cámara a cambio de dinero.



Ruiz salió de la Corte en mayo pasado.

Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, expresidentes de la Corte Suprema. Foto: Mauricio Moreno, Ana María García / EL TIEMPO

Representantes y exrepresentantes a la Cámara

Nilton Córdoba Manyoma



El representante a la Cámara por Chocó tiene cinco procesos en la Corte Suprema de Justicia. Dos de ellos por presuntamente haber lavado plata de la mafia pasándola como recursos de regalías en el municipio de Bajo Baudó, del que fue alcalde. Otro de los procesos es por irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la construcción de un nuevo palacio municipal.



Según Moreno, Córdoba le pagó 200 millones de pesos a Camilo Ruiz para que no emitiera una orden de captura en su contra por los dos procesos que estaban en el despacho del magistrado Gustavo Malo.



Argenis Velásquez Ramírez

​

La representante a la Cámara por Putumayo tiene un proceso por el supuesto desvío de más de 600 millones de pesos de recursos de la salud cuando era alcaldesa del municipio de Orito, en ese departamento.



El abogado, también pedido en extradición por Estados Unidos, dice que con ayuda de Francisco Ricaurte, quien pretendía cobrarle más de 800 millones de pesos, y Camilo Ruiz dilataron ese proceso e hicieron toda la gestión para que no se ordenara la captura de Velásquez.



Julio Eugenio Gallardo



El expresidente de la Cámara de Representantes resultó beneficiado en el 2014 por la Corte Suprema de Justicia, que se negó a dictarle medida de aseguramiento en un proceso que se adelanta por supuestamente haber contratado de forma irregular a la mesa directiva mientras de esa corporación entre el 2005 y el 2006.



Senadores y exsenadores

Musa Besaile

​

Moreno asegura que el abogado del senador Musa Besaile en el caso por ‘parapolítica’, Luis Ignacio Lyons, le pidió ayuda para evitar la captura contra su cliente. Besaile sostiene que pagó 2.000 millones de pesos porque fue extorsionado por los magistrados Bustos y Ricaurte.



El senador tiene cinco procesos en la Sala Penal del alto tribunal. Está detenido desde el pasado 5 de octubre.



Álvaro Ashton

​

Tiene procesos en la Corte por ‘parapolítica’ y el saqueo a la Dirección Nacional de Estupefacientes. De los 600 millones de pesos que habría pagado para frenar las acciones penales en su contra, 200 habrían terminado en manos de Bustos.



Julio Manzur

​

El exsenador conservador estuvo detenido desde enero del año 2015 y julio de este año por cuenta del proceso que se lleva en su contra por supuestamente haber pactado con paramilitares el apoyo a su campaña al senado a principio de la década del 2000.



Manzur ha dicho que cuando se empezó a mover el proceso, Moreno se interesó en su caso, pero que nunca accedió a las pretensiones económicas que le manifestó Moreno para ayudarle en el proceso.



Mauricio Lizcano

​

El expresidente del Congreso tiene cinco procesos en la Corte. Los más antiguos tienen que ver con el supuesto ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña del 2006 y por vínculos con ‘paras’. Según Moreno, Lizcano habría pagado 5.000 millones de pesos para que se dilatara su proceso.



El senador dice que Gustavo Moreno nunca fue su abogado y tampoco le pidieron plata en ningún momento para beneficiarlo.



Zulema Jattin

​

Tiene desde el 2007 un proceso por ‘parapolítica’ y desde el 2009 uno por la firma de un contrato interadministrativo con la Universidad de Cartagena.



Jattin ha dicho que Gustavo Moreno le ayudó a preparar su defensa en el proceso del convenio pero no en el de ‘parapolítica’ y que solo fue por cerca de cinco meses.



En las grabaciones de la DEA entre Alejandro Lyons y Leonardo Pinilla, socio de Gustavo Moreno, dice que el abogado estaba “reventadísimo con Zulema”.



Martín Emilio Morales



Heredó la curul de Jattin en el Congreso. Morales fue capturado en el 2016 por nexos con el paramilitarismo y el homicidio del exalcalde de San Antero Wilmer Pérez Padilla.



Moreno fue abogado de Morales en el caso ante la Corte.

El excongresita Julio Manzur y el senador Musa Besaile. Foto: Fernando Ariza / Archivo EL TIEMPO - Archivo particular

Abogados, funcionarios y exfuncionarios

Martha Cristina Pineda

​

La exfiscal y exprocuradora aparece mencionada en varias oportunidades en el escándalo por ser esposa del exmagistrado Leonidas Bustos.



El caso que más la compromete es el del exalcalde de Villavicencio Germán Chaparro quien dijo que el abogado Gustavo Moreno le pidió 1.500 millones de pesos para que su condena a 39 años por homicidio fuera revisada favorablemente por la Corte en la etapa de casación.



Para garantizarle resultados, Moreno le dijo que la plata era para Bustos, y como respaldo del negocio le habría ofrecido arreglar una reunión con Pineda, quien entonces se desempeñaba como procuradora judicial.



Luis Raúl Acero

​

Fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá. Fue mencionado por Leonardo Pinilla como uno de los personajes clave en el pago de sobornos cuando era fiscal delegado ante la Corte Suprema.



Luis Ignacio Lyons

​

Exabogado de Musa Besaile en el caso de ‘parapolítica’. Aceptó haber sido intermediario para el pago de dinero a magistrados de la Corte a través de Gustavo Moreno.



Alfredo Bettin Sierra

​

Como fiscal delegado ante la Corte –cargo que dejó en septiembre pasado-, Bettin habría contribuido para que se archivara proceso contra exgobernador Juan Carlos Abadía, por dirección de Francisco Ricaurte.



Héctor Gerardo Torres



De acuerdo con Moreno, en el año 2011 comenzó a litigar, por orden de Bustos, en nombre de Torres, quien es conocido como ‘Yayo’. La exesposa de Torres fue magistrada auxiliar de Bustos y él mismo fue padrino de Moreno para que intentara ser personero y luego contralor de Bogotá, apoyado por Cambio Radical.



Yayo fue hasta hace tres meses asesor del congresista Germán Varón Cotrino. Por recomendación de Torres, Moreno represento en un par de procesos a Varón.



Torres dijo que representó, junto con Moreno, a Hernán Andrade en el proceso del préstamo de los hermanos Cabrera de Cajanal, por el que terminó absuelto.



Alberto Velásquez



Según Moreno, el exsecretario de Presidencia de Uribe pagó 300 millones de pesos para obtener información privilegiada dentro del proceso que se llevaba en su contra por ‘yidispolítica’ y por el que terminó condenado a una pena de cinco años.

Esta es una de las pocas fotos que se conocen de Ignacio Lyons España. Foto: Archivo particular

Alcaldes, exalcaldes y exgobernadores

Franklin Chaparro

​

El exalcalde de Villavicencio le dijo al magistrado Luis Hernández, investigador del caso, que Moreno le pidió 1.500 millones de pesos para revisar una condena en su contra, pero que se negó a pagar.



Juan Carlos Abadía

​

El exgobernador del Valle del Cauca habría sido beneficiado por el fiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettin, que recibió entre el 2015 y el 2016 varios procesos de Abadía. Los procesos en su contra tienen que ver con irregularidades en contratación durante su paso por la Gobernación del Valle. La Fiscalía dice que Abadía fue cliente de la red de corrupción.



Lucas Gnecco

​

Gustavo Moreno fue abogado de Gnecco en el proceso por el que terminó condenado a 24 años por su relación con grupos paramilitares en el 2009. Gnecco fue dos veces gobernador del Cesar.



Sandra Paola Hurtado

​

Aunque Gustavo Moreno no aparece en documentos como representante de la exgobernadora del Quindío, sí le prestaba asesoría a ella y a su esposo César Augusto Pareja.



Alejandro Lyons

​

El exgobernador de Córdoba fue la clave en el escándalo de corrupción, pues las interceptaciones de sus llamadas le dieron a las autoridades luz sobre lo que estaba pasando en la Corte Suprema de Justicia. A Lyons le habrían exigido tres mil dólares para ayudarlo en el proceso que lleva la Corte por el saqueo a Córdoba.



Luis Alfredo Ramos

​

El nombre del exgobernador de Antioquia resultó también mencionado en el audio interceptado a Lyons, en el que Leonardo Luis Pinilla dice que habría pagado unos 1.000 millones de pesos.



Sin embargo, en sus declaraciones Moreno dice que Ramos le pagó 200 millones por sus honorarios como abogado en el proceso que el alto tribunal adelanta en contra del exgobernador por ‘parapolítica’.