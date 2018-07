Lo que ganaría Uribe jurídicamente con renunciar al Senado

El expresidente Alvaro Uribe renunció a su curul en el Senado tan pronto se conoció del llamado a indagatoria de la Corte Suprema en su contra por el caso de falsos de testigos.



Fuentes en la Corte Suprema afirman que tras la renuncia a su cargo, Uribe sería investigado por la Fiscalía General. Lo anterior, si se concluye que los delitos por los que es investigado (soborno y fraude procesal) no están vinculados a su función como senador.

El abogado Carlos Gilberto Gómez sostiene que con la renuncia, Uribe estaría buscando “serenidad de un juez imparcial, que en su criterio no encontraría en la Corte. Lo que da a entender es que no tiene confianza en la Corte Suprema de Justicia”.



Sobre la curul que dejaría en el Senado, Gómez considera que “Uribe buscaría no abandonar el cargo y que, en caso de una medida de aseguramiento, no aplique la ‘silla vacía’. En este caso, la persona que siga en la lista debe ocupar su plaza en el Senado”.



Iván Garzón Vallejo, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, considera que frente a los opositores de Uribe “se refuerza el discurso criminalizador de que su renuncia se da para evadir la justicia. Aun si se confirmara que lo debe investigar la Fiscalía es también sorprendente que el líder de la oposición, Gustavo Petro, considere que la Fiscalía no hace justicia y se cuestione el proceder político de la Corte Suprema”.



Por otro lado, según Vallejo, en el sector de los seguidores “se reforzará la idea de que Uribe es un perseguido político y que buena parte de la oposición tiene el propósito de llevarlo a la cárcel”.



Vallejo puntualiza que quien pierde es el país y que se regresa a la polarización. “Tras las campañas políticas se había regresado a cierta calma. Me parece que es desafortunado el momento, porque el Congreso acaba de posesionarse hace 4 días. No es el momento para juzgar si la decisión fue acertada y se genera un escenario de polarización nuevamente”, indicó.



“Que lo investigue la Fiscalía es una posibilidad pero hay que tener en cuenta que la Corte Suprema ha mantenido también su competencia cuando se trata de la comisión de posibles delitos de personas con fuero. Hay un debate jurídico que no se puede hacer tan fácilmente”, agrego Vallejo.



ELTIEMPO.COM