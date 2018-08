Proyecto sobre delitos conexos no toca acuerdos con Farc: Minjusticia

En el paquete de iniciativas legislativas radicado esta tarde en el Congreso se incluyeron dos proyectos claves del nuevo Ministerio de Justicia.

El primero, anunciado por el presidente Iván Duque durante su posesión -y que crea dos nuevos artículos en la Carta del 91-, es una reforma constitucional que establece que en ningún caso los delitos de secuestro y narcotráfico en cualquiera de sus modalidades pueden ser considerados como conexos al delito político.



El proyecto establece que, en ese orden de ideas, esos delitos no serán objeto de indulto ni amnistías.



El segundo artículo establece que esos delitos de secuestro y narcotráfico no serán considerados como financiadores del delito político.



En diálogo con EL TIEMPO, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero señaló que esos cambios rigen hacia futuro y que no modifican para nada los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón firmados con las Farc.

Por eso, señaló, se incluyeron artículos nuevos en la Constitución y no se modificaron los que incluyeron la esencia de lo pactado con la guerrilla en la Carta Política.



"Este es un mensaje para el Eln y otros grupos que persisten en esos delitos y tratan de enmascararlos bajo una bandera ideológica", dijo la Ministra de Justicia.



El segundo proyecto presentado por el Ministerio de Justicia modifica el artículo 28 de la Constitución, que prohíbe las imprescriptibilidad penal, y establece que en cualquier momento podrán ser investigados y procesados los delitos contra la administración pública.



"Es el primer paso de un gran paquete anticorrupción", aseguró Borrero.



JUSTICIA