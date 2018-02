Generales vinculados al caso Galán no podrán salir del país

Por la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento hace más de dos décadas, la Fiscalía vinculo a la investigación a los generales en retiro de la Policía Argemiro Serna y Óscar Eduardo Peláez Carmona a quienes un juez les impuso una medida de aseguramiento que consiste en una restricción para salir del país.



La Fiscalía señaló que uno de los oficiales omitió su posición de garante y no tomó las medidas suficientes para proteger a Galán Sarmiento y “habría avalado un dispositivo insuficiente de 14 patrulleros , mientras que el otro exfuncionario al parecer, convino la desviación de la investigación”.

Los oficiales en retiro se tendrán que presentar a la secretaría del despacho que adelanta el caso cada vez que se requiera y mantener buena conducta.



Igualmente tendrán que firmar una diligencia de compromiso y suscribir una póliza de garantía de 40 salarios mínimos.



De acuerdo con la investigación, los uniformados participaron de los frentes con los que se logró el crimen: debilitar a su cuerpo de escoltas, mover fichas para que los sicarios actuaran libremente en Soacha y la posterior desviación de la investigación.



Aunque en documentos oficiales de la época la Policía aseguró que la seguridad de la plaza de Soacha donde Galán estaba dando un discurso cuando recibió los disparos que le quitaron la vida estuvo a cargo de 50 uniformados, entre ellos expertos francotiradores, eso nunca ocurrió.



Los videos de ese día dejan en evidencia que ningún policía protegió a Galán. De hecho el suboficial Josué Ariza, jefe del escuadrón de motorizado de Soacha, aseguró que solo él y ocho uniformados más estaban en la plaza.



El capitán Luis Felipe Montilla, jefe de la policía de Soacha para el momento de los hechos ordenó mover a 15 uniformados contraguerrilla hacia el comando en Bogotá, pese a que conocía el riesgo que corría Galán.



Ese traslado también lo intentaron ocultar y cuando quedó en evidencia, Montilla dijo que solo cumplió órdenes de sus jefes en la Policía de Cundinamarca: los entonces coroneles Argemiro Serna y Óscar Leal Pérez.



“Yo no debilité ningún esquema de seguridad (...) Por el contrario, a mí me debilitaron. No fue por orden mía que ese personal salió de Soacha. Fue por orden de los coroneles Leal Pérez o Serna”, dijo Montilla.



Paléaz Carmona fue condenado a pagar solidariamente una parte de la indemnización que la Nación le entregó a Jubis Hazbún, quien estuvo preso durante cuatro años (1989 - 1993) luego de que con el desvío de la investigación las autoridades lo implicaran en el crimen.



Esa condena también le fue impuesta al general Miguel Maza Márquez, quien además, fue sentenciado a 30 años de cárcel por el magnicidio. Según la Corte Suprema de Justicia, el entonces director del DAS hizo parte "del plan para asesinar al connotado dirigente político, debilitando su seguridad".



JUSTICIA