Programación deportiva para este sábado 28 de julio

CANAL CARACOL

7:30 a. m. CICLISMO - Tour de Francia: Etapa 20.



WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Rionegro Águilas vs. Envigado

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Deportivo Cali vs. Huila

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Tolima vs. América

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia (Fecha 2): Santa Fe vs. Nacional



FOX SPORTS 2

6 p. m.: FÚTBOL – Liga en Estados Unidos: Montreal Impact vs. Atlanta United.



FOX SPORTS 3

8 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula 1: Clasificación Gran Premio de Hungría.

2:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Xfinity Series desde Iowa.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6:30 a. m.: FÚTBOL – Copa Internacional Amistosa: Arsenal vs. PSG.

1 p. m.: FÚTBOL – Copa Internacional Amistosa: Chelsea vs. Inter.

4 p. m.: FÚTBOL – Copa Internacional Amistosa: Manchester United vs. Liverpool.

6 p. m.: FÚTBOL – Copa Internacional Amistosa: Bayern Múnich vs. Manchester City.



CANAL 612

12 m.: FÚTBOL – Copa Internacional Amistosa: Benfica vs. Juventus.



ESPN

8 p. m.: FÚTBOL – Liga en Estados Unidos: Sporting Kansas City vs. FC Dallas.



ESPN 2

7:30 a. m.: CICLISMO - Tour de Francia: Etapa 20.



ESPN 3

7:30 a. m.: CICLISMO - Tour de Francia: Etapa 20.



GOLF

12 m.: GOLF – PGA Tour: RBC Cnadian Open – Ronda 3.





DEPORTES