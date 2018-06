Procuraduría suspendió por 8 meses a exsupersalud Norman Julio Muñoz

Por haber permitido el inicio de operaciones de la EPS Medimás sin que contaran con una red de prestación de servicios en el país, la Procuraduría suspendió por ocho meses al exsuperintendente de Salud, Norman Julio Muñoz.

De acuerdo con el órgano de control, la EPS no contaba para el 1 de agosto del 2017 con la capacidad instalada para prestar los servicios de salud por lo que "desde la Superintendencia no se les aseguró su derecho a la salud de manera continua, oportuna, eficaz, y con calidad".



“(…) El comportamiento desplegado por el doctor Muñoz Muñoz no acompasó la eficacia como principio rector de la función administrativa en el ejercicio de sus funciones, por cuanto permitió que una EPS iniciara su operación sin que tuviera la cobertura territorial y la cobertura según los niveles de complejidad”, dice la decisión de la Procuraduría.



También señala que Muñoz retardó de maneja injustificada la adopción de medidas contra la EPS cuando ya se sabía que estaba en riesgo la prestación de servicios de salud para más de cinco millones de afiliados.



“(…) En este segundo reproche se cuestionó que Norman Julio Muñoz Muñoz, teniendo la posibilidad adoptar medidas eficaces para garantizar el derecho fundamental a la salud, retardó las mismas por aproximadamente 80 días, tiempo en el cual los usuarios de Medimás EPS S.A.S., debieron soportar una carga que no les correspondía como lo comportaba el riesgo en su salud”, dice el documento.



Por esta razón, la Procuraduría suspendió inicialmente a Muñoz por tres meses y luego prorrogó esa suspensión por un periodo similar, es decir, con ambos periodos ya habría completado seis de los ocho meses de sanción que le fue impuesta.



Por ser una decisión de primera instancia, Muñoz tiene, en todo caso, la posibilidad de apelar la sanción.



JUSTICIA