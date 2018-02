Procuraduría suspende a directora de Uaesp por crisis de las basuras

Por la crisis de recolección de basuras de Bogotá, la Procuraduría General anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Beatríz Helena Cárdenas, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del distrito.



Como medidas cautelares, el Ministerio Público ordenó la suspensión de Cárdenas por tres meses, sin remuneración.

En una comunicación conjunta, el procurador general, Fernando Carillo; la personera de Bogotá, María Teresa Castañeda y la superintendente de Servicios Públicos, Rutty Paola Ortiz, señalaron que dentro de las irregularidades que se presentaron en el periodo de transición de los contratos para la recolección de basuras de Bogotá está que en la licitación de los nuevos operadores no quedó inscrita la recolección de los residuos mixtos (escombros y basuras mezcladas con ellos) lo que ha implicado un rezago de casi 4.000 toneladas de residuos desde el pasado 12 de febrero.



De acuerdo con la Procuraduría, en la licitación quedó definido que la Uaesp se encargaría de adelantar otros contratos para la recolección de ese tipo de residuos, pero al no haberlos firmado aún, les pidió el favor a los nuevos operadores de residuos ordinarios que se encargaran de ese proceso.



Carrillo señala que esa situación pone en evidencia que este proceso se ha hecho de forma "improvisada" pese a las advertencias de los órganos de control.

El Procurador señaló que en el seguimiento que están haciendo la Súper, la Procuraduría y la Personería encontraron varias faltas fundamentales.



La primera, dijo Carrillo, son "las vías de hecho", pues la solución a la crisis se ha dado a través de la informalidad, por ejemplo pidiéndole a los nuevos operadores que recojan residuos para los que no fueron contratados, esto sin firmar ningún documento; es decir, que depende de su buena voluntad para hacerlo o no.



En segundo lugar, está la "omisión de cumplimiento de los deberes de supervisión de los contratos de los operadores", pues desde el 4 de febrero ya se habían presentado alertas sobre los inconvenientes que iba a tener la transición.



Otra de las irregularidades tiene relación con la contestación que se dio a los requerimientos de las entidades. De acuerdo con la Personería, en cuatro oportunidades la Unidad de Servicios respondió que la crisis estaba superada cuando no era cierto.



Carrillo dijo que se indaga si la dirección de la Uaesp faltó a la verdad.



De acuerdo con las entidades, sus requerimientos y llamados de atención no fueron atendidos "oportuna, ni adecuadamente", pues fueron contestados según el Procurador de manera informal e incompleta.

Minutos después de anunciada la decisión, el alcalde Enrique Peñalosa se pronunció a través de su cuenta de twitter.