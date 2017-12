‘El BID abrió la puerta para indagar a Prieto’

Para la Procuraduría la inmunidad que Roberto Prieto alegaba tener para no ser investigado por sus acciones cuando era director ejecutivo del Banco Internacional de Desarrollo (BID), se acaba de desmoronar.

Fuentes de la entidad le dijeron a EL TIEMPO que en el comunicado que el banco sacó este miércoles queda claro que Prieto llegó a esa institución por nombramiento directo del Gobierno de Colombia.



Por ende, quedó automáticamente bajo la órbita de esa entidad que indaga si el exdirector de las campañas Santos Presidente usó su posición para beneficiar a terceros, incluida la empresa de sus hermanos Markermedios .



De hecho, para el ente investigador, las declaraciones del BID –hechas a raíz publicaciones de EL TIEMPO– son un o“espaldarazo”, que abre la puerta para las indagaciones a Prieto.



El banco dijo que la inmunidad diplomática que cubre a sus directores ejecutivos solo se mantiene vigente durante su período en el cargo y no luego, como lo pretendía Prieto.



Y agregó que esa salvaguarda legal no protege a sus directivos de delitos comunes o violaciones al código de ética cometidos antes, durante o después de su paso por el banco.



Sin embargo, apenas unas horas después, la defensa de Prieto sostuvo que en todo caso, su cliente, al menos durante el período en que ejerció funciones, sí gozó de inmunidad.



Esa protección parcial lo ampararía dentro de la investigación por los empréstitos del BID que fueron usados para contratar a Marketmedios.



La defensa también resalta que para el banco, es claro que Prieto no tuvo acceso a la preparación de los proyectos cuando fue director ejecutivo por Colombia y Perú entre 2010 y 2013. Y añade que su cliente no tuvo acceso a información privilegiada, pues “todos los proyectos aprobados son públicos”.

Niegan nulidad

A pesar de esa interpretación, anoche la Procuraduría informó que le negaron a Prieto la solicitud de nulidad de la investigación. De hecho, le compulsaron copias a la Fiscalía para investigar el pago a Marketmedios en el marco de la Cumbre de las Américas en 2012.



Además, ya les abrió indagación previa a dos exsecretarios del Ministerio de Transporte por los contratos entregados a Marketmedios con dinero del BID.



En cualquier caso, para los abogados de Prieto, él no es ni ha sido funcionario público, algo en lo que insistirán. Además, aclaran que la inmunidad no la están pidiendo para otros procesos que se adelantan y en los que Prieto aparece, como el del escándalo de Odebrecht.

Citan a Aviatur por asocio con Marketmedios

El 20 de febrero, Aviatur está citada para rendir explicaciones ante la Fiscalía por su sociedad con Marketmedios en el contrato por la logística de la Cumbre de las Américas, en 2012, por 43.500 millones de pesos con una adición de 12.000 millones.



El ente investigador adelanta una investigación contra la Unión Temporal Cumbre de Las Américas, de la que hacen parte Aviatur y Marketmedios, por presuntos sobrecostos y pagos no justificados. Según conoció EL TIEMPO, Aviatur ya tiene lista su defensa, alrededor de tres ejes.



Por una parte, considera que el argumento de la Fiscalía según el cual se tenía que volver a abrir una licitación para el otrosí de 12.000 millones es un “tecnicismo”, del cual son ajenos, pues fue una decisión de la Cancillería. Además, dicen que faltando solo 9 días para la cumbre, es probable que la Cancillería no hubiera alcanzado a hacer otra adjudicación.



Aviatur también argumentará que no hubo detrimento patrimonial por los servicios de transmisión. Según la Fiscalía, la unión temporal contrató a Televideo en vez de la cadena pública RTVC, lo que representó un sobrecosto de 2.598 millones de pesos.



Pero Aviatur llevará una carta de RTVC, donde aceptan que no tienen “la infraestructura técnica ni operativa para encargase de un suceso de estas características y en el tiempo requerido”.



Además, llevará otra carta del canal público, donde reconoce que Televideo, la empresa que finalmente fue contratada, es “capaz de convocar e integrar todos esos requerimientos y con una adecuada infraestructura propia”. Por último, Aviatur mostrará en la Fiscalía que devolvieron 4.000 millones de pesos a la Cancillería que no se gastaron porque la participación fue menor de lo previsto.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com