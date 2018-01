Procuraduría pide revocar medida de casa por cárcel para Enilse López

Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación solicitó revocar el beneficio de casa por cárcel que le fue otorgado este martes a Enilse López, alias ‘la Gata’, porque, según su defensa, se encuentra en graves condiciones de salud.

La solicitud fue presentada en el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y en ella el Ministerio Público destaca que si la decisión busca proteger la salud de López lo más adecuado es que “continúe recibiendo atención hospitalaria”.



“Lo recomendable para la protección de sus derechos a la salud y a la dignidad humana no es la atención en su domicilio, como lo consideró su despacho, porque precisamente en atención a las múltiples y delicadas patologías que padece, lo recomendable en este caso, dadas sus condiciones de salud, según lo determina Medicina Legal es que continúe recibiendo atención hospitalaria, y si bien no existe un centro especializado en enfermedades crónicas, en ausencia de él debe permanecer en el hospital y no en su residencia”, señaló la Procuraduría.

Y agregó que el beneficio otorgado a ‘la Gata’ “es para aquellos enfermos a quienes estando en condiciones normales se les recomienda recibir las atenciones médicas al lado de sus familiares, gozando de las comodidades de su hogar”, y no como López que tienen limitados sus derechos por su condena penal.



Esta medida se suma a la decisión de la Fiscalía de ordenar este miércoles al Instituto Nacional de Medicina Legal asumir el concepto requerido por el juez sexto de Ejecución de Penas de Barranquilla para conceder la casa por cárcel a 'la Gata'.



Medicina Legal ha sostenido en diferentes ocasiones que la salud de López es estable y que podría pagar su pena en un hospital, o en el centro médico de una prisión.



Enilse López tiene en su contra dos condenas de 37 años de prisión por homicidio y 9 años por nexos con paramilitares, ha pagado menos de dos años de su pena en una cárcel y la mayoría de tiempo ha estado en hospitales.



ELTIEMPO.COM