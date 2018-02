Procuraduría pide revocar licitación para megaobra en Ciénaga de Oro

Por encontrar irregularidades en el procedimiento de licitación de para una vía en Ciénaga de Oro, la Procuraduría pidió revocar la adjudicación del contrato en el que se entregarán más de 100 mil millones de pesos para el mejoramiento de una vía que comunica a ese municipio con con Chimá y Tuchín.

De acuerdo con el Ministerio Público, las observaciones presentadas por su delegada preventiva para la Función Pública solo fueron acogidas parcialmente. "Sin embargo, no dio respuesta frente a los factores de evaluación de calidad (programa de trabajo de inversiones y plan de gestión de calidad), donde los puntajes se transformaron en requisitos habilitantes", argumentó.



En el mismo pliego precisa que si el proponente no entrega un programa de trabajo e inversiones, ese contratista no tiene capacidad técnica para ejecutar el contrato.



Pese a que esa falta se comunicó el 31 de enero, el municipio persistió en la licitación.



Otras de las observaciones dicen que: "dentro del seguimiento del ente de control a las publicaciones del Secop para verificar las decisiones administrativas, los términos no fueron sus pendidos; los plazos de las prórrogas en la licitación superan los límites legales, de acuerdo el numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de Contratación Estatal, la alcaldía municipal publicó en el Secop un acto administrativo realizado de manera irregular con el cual expidió un nuevo cronograma para el proceso licitatorio".



Además el entre de control se manifestó porque el contenido de los pliegos contrarían lo establecido en la Ley 1882 de enero de 2018, que se refieren al procedimiento de presentación y evaluación de las propuestas.



Aunque esta comunicación de la Procuraduría no obliga al municipio a acatar su solicitud, el ente de control insiste en que se tengan en cuenta las observaciones pues en el futuro podría haber consecuencias disciplinarias si se materializan las faltas.



