Procuraduría pide revocar aval a elección de Merlano como senadora

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejara en firme la elección de Aída Merlano, investigada por presunta compra de votos, como senadora del partido Conservador, la Procuraduría anunció que le pedirá a esa entidad la revocatoria de esta decisión, que le permitiría posesionarse el próximo viernes 20 de julio en el nuevo Congreso de la República.

Para la Procuraduría la resolución de la autoridad electoral, que denegó la solicitud de abstención de declaratoria de la elección de Merlano, no satisface el interés público porque "posibilita a una persona acceder a la dignidad democrática haciendo uso de maniobras en contra de sus votantes y el sufragio, lo cual está siendo objeto de cuestionamiento judicial".



“Los comportamientos mediante los cuales lograría su elección son inadmisibles. Permitir la posesión sería permitir que se defraude la confianza pública y se tergiverse la voluntad democrática”, insistió el procurador Fernando Carrillo Flórez.



De acuerdo con el Ministerio Público, en caso de que la solicitud no sea acogida por la autoridad electoral, interpondrán una acción de nulidad para que Merlano, quien actualmente se encuentra privada de la libertad, no pueda ocupar su curul.

Por este caso, la Procuraduría también adelanta ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra Merlano, en su condición de Representante a la Cámara.



Asimismo, la Procuraduría requirió al Partido Conservador que adelante un proceso interno por violación al régimen legal y a los estatutos de la colectividad, y al CNE le pidió investigar por qué se dio el aval a la señora Merlano y las consecuencias que esa decisión trajo a esa colectividad.

