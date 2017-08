Procuraduría pide que envíen a la cárcel a José Elías Melo

La Procuraduria pidió que el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, expresidente de Corficolombiana, sea enviado a la cárcel por su presunta participación en el caso Odebrecht.

La Fiscalía había pedido que fuera enviado a prisión por ser un peligro para la sociedad y para evitar la obstrucción a la justicia.



El procurador octavo judicial le dio crédito a la versión del exdirectivo de Odebrecht Luiz Bueno Junior, quien señaló que Melo Acosta sabia del pago del soborno de 6.5 millones de dólares al exviceministro Gabriel García Morales para la adjudicación de la ruta del sol tramo 2.



Indicó que el testigo dio muchos detalles de las reuniones que sostuvo con Melo Acosta para supuestamente autorizar el pago del soborno.



Igualmente dijo que la Fiscalía logró evidenciar que los pagos se hicieron y que no era posible que Melo Acosta como presidente de la compañía no estuviera informado de lo que estaba sucediendo.



Así mismo dio validez al testimonio de Mauricio Millán Delgado, quien declaro que le advirtió a Melo Acosta sobre pagos de entre 16 y 18 mil millones de pesos a personas que no habían estado en el proyecto.



El funcionario de la Procuraduría afirmó que son muy graves los hechos por los que la Fiscalía le imputó al exdirectivo los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.



El procurador está de acuerdo con que la libertad de Melo Acosta puede afectar el proceso, aunque no representa un peligro para la sociedad.



El funcionario aseguró que si quedara libre, podría "obstaculizar el normal desarrollo de la investigación".



Indicó que Melo Acosta está en capacidad de poder intervenir en el avance del proceso.



JUSTICIA