Procuraduría inhabilitó por 12 años a exgobernadora del Quindío

Por irregularidades en contratación de la administración de Paola Hurtado cuando se desempeñaba como gobernadora del Quindío y las Empresas Públicas de ese departamento, fue sancionada Hurtado con una inhabilidad de 12 años para el ejercicio de cargos públicos.



También fueron sancionados con 10 años de inhabilidad los exgobernadores encargados, John James Fernández López y Julio Ernesto Ospina Gómez.

"La Segunda Delegada para la Contratación Estatal encontró que los disciplinados participaron en actividad contractual transgrediendo el principio de transparencia y el deber de selección objetiva de la contratación estatal, al suscribir seis convenios interadministrativos con EPQ y Proviquindío, sin tener en cuenta que estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los objetos contractuales", se lee en la decisión del órgano de control.



La Procuraduría dijo que los investigados usaron la figura de contratación directa sin que existiera justificación legal para hacerlo e impidieron con ello que personas y empresas que sí tenían la capacidad de ejecutar las obras, las llevaran a cabo, y por el contrario terminaron siendo contratadas, para la reposición de alcantarillados, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, y construcción y mejoramiento de vivienda, compañías que subcontrataron las obras.



Hurtado tiene además un pliego de cargos en su contra por otro caso. Se trata de la expedición, presuntamente irregular de cinco ordenanzas con las que la gobernadora entregó más del 10 por ciento del presupuesto del departamento a 11 de los 12 municipios del departamento bajo una figura que no existe en la ley.



De acuerdo con el expediente, dos semanas después de que sus dos fichas se quemaran en las elecciones del 2015 como candidatos a la Gobernación y la alcaldía de Armenia, Hurtado movió, con ayuda de los seis diputados que le apoyaban todos sus proyectos –a quienes también se les abrió pliego de cargos en su contra–, cinco ordenanzas en las que aceptaba la distribución de 17.000 millones de pesos para “inversión indirecta” en todos los municipios a excepción de la capital. El último documento materializó la falta, según la Procuraduría, porque le quitó al gobernador que la sucedería en el cargo una partida significativa de los recursos del departamento.



En un fallo de única instancia que no fue apelado, el tribunal contencioso de Quindío suspendió todas las ordenanzas por considerarlas ilegales. Y ya tumbó, en una decisión de fondo, una de ellas.



En noviembre pasado, la Procuraduría le abrió, además, otro proceso preliminar junto con los también exgobernadores Alejandro Lyons Muskus, de Córdoba, y Juan Carlos Abadía, del Valle del Cauca, por su supuesta participación en el escándalo de corrupción de la Corte Suprema de Justicia. El nombre de Hurtado resultó mencionado en la lista presuntos beneficiados por el 'cartel de la toga' que entregó el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno.



