Procuraduría alerta crisis de salud en el hospital de San Andrés

Un solo cirujano para todo el centro de salud, el represamiento de 220 cirugías y la acumulación de unas 5 toneladas de desechos hospitalarios, son algunas de las irregularidades que la Procuraduría General de la Nación halló en el Hospital Clarence Lynd Newball, en San Andrés.

El ente de control aseguró que pese a que se ha reportado en varias ocasiones la crisis en la salud del archipiélago, hasta el momento no se han dado las correcciones pertinentes. “No es una obsesión de la Procuraduría, sino la irregularidad en el incumplimiento de las ordenes que hemos dado para que se corrijan las anomalías”, aseguró el procurador Fernando Carrillo.



Entre los hallazgos está no solo la falta de prestación del servicio, sino el incumplimiento en compromisos laborales y la falta de condiciones ambientales.

Según Carrillo, entre el primero y el 20 de junio de este año, el 13 por ciento de las fórmulas de medicamentos quedaron con entrega pendiente. Además, cerca del 40 por ciento de las madres gestantes no completaron sus controles prenatales.



De acuerdo con el reporte que dio esta semana el Procurador, la mortalidad por cáncer infantil en la isla superó en el 2016 a departamentos como Atlántico y Norte de Santander.

En lo que va corrido del año, la cobertura en vacunación en el archipiélago está siete puntos por debajo del cubrimiento que se tiene a nivel nacional.



También se encontró que hay constantes averías en los ascensores, lo que genera un riesgo al momento de trasladar a los pacientes al interior del centro de salud.

“El hospital no cuenta con los recursos para la prestación continua de los servicios a más de 76 mil habitantes”, manifestó Carrillo.

Biodiversidad y contratación

“Tanto los insumos médicos y los alimentos ingresan al hospital por la misma ruta donde se almacenan los residuos peligrosos”, se lee en el informe de irregularidades documentado por la Procuraduría. Esto supone que el manejo de los residuos hospitalarios, que son altamente peligrosos, no se está dando conforme a las normas de bioseguridad que exige la ley.



Según el ente de control se puede encontrar inclusive, una acumulación de residuos hospitalarios en la isla de hasta 22 días, lo que en promedio serían 5 toneladas. Esto podría generar “riesgos para la seguridad pública”, dice el Ministerio Público. “En esa materia no ha valido para nada las alertas que ha puesto la Procuraduría en esta emergencia ambiental”, dijo Carrillo.



Además hay serias preocupaciones en la contratación al interior del hospital. Según Carrillo los contratos se manejan de manera “alegre e irresponsable”, no solo en el centro de salud sino en todo el departamento. Por ejemplo, se encontró un contrato por 500 millones de pesos para la limpieza durante seis meses, con un particular del cual “no hay evidencia de la idoneidad” de la prestación del servicio.



Además, dice la Procuraduría, preocupa la falta de garantías laborales pues, entre otras cosas, se vio la falta de aportes a la seguridad social de trabajadores del centro de salud.



