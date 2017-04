Investigarán por qué vía de La Prosperidad solo lleva 38 % de avances

La Procuraduría general ordenó la apertura de una indagación preliminar contra la gobernadora del departamento de Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, y otros funcionarios de esa administración por los pocos avances que presenta la vía de La Prosperidad.

El Ministerio Público dice que, aunque se ha desembolsado el 52 por ciento del presupuesto asignado, incluyendo un anticipo de más de 64.000 millones de pesos, las obras solo llevan el 38 por ciento de ejecución.



Según afirmó el procurador general Fernando Carrillo, la gobernación no habría atendido las observaciones del Instituto Nacional de Vías y de Planeación Nacional sobre las irregularidades en el proyecto.



"Llama la atención de la Procuraduría que aunque el contrato nro. 617 de 2013 celebrado entre la Gobernación del Magdalena y el Consorcio Ribera Este, con el objeto de realizar la construcción de vía que conecte a los municipios de Palermo, Sitionuevo, Remolino y Guaimaro, termina el próximo 7 de noviembre, a la fecha la administración del departamento del Magdalena no ha tomado las acciones contractuales correctivas y efectivas para llevar a feliz término la ejecución de la obra", se lee en un comunicado emitido por el Ministerio Público.



Desde diciembre el interventor de la obra solicitó la imposición de una multa al contratista Consorcio Ribera Este aludiendo “incumplimiento del programa de inversiones del Contrato de obra 617 de 2013 de la Gobernación del Magdalena”; sin embargo, no se ha realizado dicho proceso.



La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública pidió, luego de revisar varios informes relacionados con los avances del proyecto que se evalúe la posible comisión de faltas disciplinarias de Rosa Cotes de Zúñiga y otros funcionarios, y de los particulares que también pueden estar comprometidos.



