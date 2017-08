Procuraduría abre investigación a Miguel Peñaloza

16 de agosto 2017 , 10:51 a.m.

En las investigaciones que lleva la Procuraduría por el caso Odebrecht, el órgano de control abrió una investigación disciplinaria contra el exministro de Transporte, Miguel Peñaloza.

El pasado 9 de agosto, EL TIEMPO reveló que la Procuraduría ya estudiaba vincular formalmente a Peñaloza a una investigación, luego de que se conoció un audio en el que el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, admitió que hubo presiones en la entrega del contrato de la Ruta del Sol tramo II, que terminó en manos de la brasileña Odebrecht.



"El despacho del Procurador General investiga sobre probables sumas de dinero entregadas al entonces ministro Peñaloza por parte de la firma Odebrecht, para la adición del contrato de concesión, por lo que se investigará un posible enriquecimiento patrimonial injustificado", se lee en el comunicado de la Procuraduría.



En marzo pasado, la comisión especial de investigación que armó el procurador Fernando Carrillo ya lo había llamado a declarar. Pero el audio cambiaría su situación no solo disciplinaria, sino también en materia penal.



​En el minuto 5:47 de la grabación, conocida por el órgano de control, se escucha al viceministro García Morales hablar de un grupo de funcionarios, liderados por Peñaloza, que buscaba sacar al grupo Nule de la licitación de la Ruta del Sol II.



“Está detrás Peñaloza. A mí Peñaloza me dijo: ‘Necesito hablar contigo de ese tema (...), luego me mandó decir que querían plata”, le dice García Morales a Miguel Nule, su interlocutor.



