Procuraduría pide mantener la investidura del senador Álvaro Uribe

En audiencia pública ante el Consejo de Estado, la representante de la Procuraduría pidió en la mañana de este lunes que se niegue la pérdida de investidura del senador Álvaro Uribe por supuestamente haber faltado en un mismo período legislativo a seis o más sesiones plenarias en el Congreso.



El concepto se presentó en el marco de una demanda interpuesta por el abogado Nixon José Torres en la que sustenta que el senador constantemente se ausentó de sesiones en las que se votaron actos legislativos y proyectos de ley. El documento fue aceptado para estudio por el alto tribunal el pasado 3 de abril.

La representante de la Procuraduría señaló en la diligencia que si bien la demanda fue correctamente presentada y que de hecho por ello fue aceptada para estudio, se debe llamar la atención para que los demandantes en estos procesos revisen los documentos públicos como las gacetas del Congreso donde aparecen justificadas gran parte de las ausencias de los congresistas.



En su intervención, la procuradora afirmó que cuatro de las 20 sesiones a las que, según la demanda, no asistió el senador estuvieron amparadas en incapacidad médica por cirugía de la próstata, dos por un viaje para el que obtuvo licencia no remunerada y dos por el paro de pilotos de Avianca.



La abogada de la defensa desglosó también cada una de las fechas alegadas en la demanda y señaló que las inasistencias estuvieron justificadas y que las sesiones en las que no votó Uribe hubo una decisión de la bancada por tratarse de temas del marco jurídico para la Paz.



En esas oportunidades aunque no votó, la defensa señala que el senador sí participó de las discusiones.



