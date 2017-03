‘Corrupción en la salud mata más gente que el conflicto armado’

En medio de su participación en el foro ‘Retos frente al control y transparencia en el sector salud’ de la Universidad Central, el procurador general Fernando Carrillo hizo énfasis en que en un escenario de paz el país debe garantizarle todos los derechos fundamentales a los colombianos.



"En este momento donde hay grandes cuestionamientos contra las entidades, por lo que existe un reto fundamental". El Procurador dijo que hay que hacer que la ley Estatutaria no sea un "cascarón vacío o un motor fuera de borda".



Carrillo señaló que el Congreso ha sido "un convidado de piedra" porque no ha regulado ni reglamentado muchos asuntos relativos al derecho a la salud y en el país, avances que se han dado a través de fallos judiciales. En ese mismo sentido dijo que la Corte Constitucional ha tenido que asumir roles ajenos a sus tareas por "negligencia" de otras entidades públicas.



Insistió en que hay argumentos muy poderosos para sancionar a privados que están incursionando en espacios públicos, porque no puede seguir siendo que cuando las entidades van a sancionar se tienen que echar para atrás porque son privados. Algo que ya está bajo consideración. "La acción del Estado debe cubrir a funcionarios que no son privados pero cumplen funciones públicas".



Finalmente sostuvo que la ley Estatutaria fue un gran avance pero al país le quedó pequeño la financiación de esta. "Matamos el tigre con la ley estatutaria y nos asustamos con el cuero para financiarla", indicó.



JUSTICIA