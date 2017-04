Procurador invita a los jóvenes a derrotar la corrupción y pesimismo

“Hoy, la lucha armada es el pasado, la transformación democrática de la Nación es el futuro”, aseguró el procurador general, Fernando Carrillo, en una carta abierta enviada a los jóvenes del país, en el marco de los 100 días que cumplió al frente del Ministerio Público.

Carrillo hizo un nuevo llamado a los colombianos a unirse en la lucha por erradicar la corrupción y dijo que ese “debe ser un compromiso ciudadano”.



“Recuerden siempre: ser corrupto no aguanta. Que sea nuestro lema”, afirmó el Procurador, quien luego dijo que “no es tarea de superhéroes” ni “una misión imposible”.



Carrillo recordó que hace 25 años, cuando era estudiante, lideró la llamada ‘Séptima papeleta’, que permitió cambios en la Constitución Nacional.



Y tras señalar que “es el momento de creer en la juventud y ayudarlos en la realización de sus sueños, de darles alas para que vuelen lejos”, se comprometió a que desde el Ministerio Público ayudará en la búsqueda de ese objetivo.



De hecho, afirmó que es el momento de apoyar la agenda de las nuevas generaciones “en defensa del medioambiente, del agua, de las minorías”, y les recordó a los niños y jóvenes que desde las aulas se está construyendo una Colombia mejor, un objetivo en el que hay que trabajar todos los días.



El Procurador también invitó a los jóvenes a no desfallecer en la lucha “pacíficamente por sus ideas” ni abandonar “el barco de la defensa de la Constitución, la democracia y la defensa de la vida”.



Aseguró también que la polarización “es una enfermedad que no tiene por qué infectarlos”, y dijo que es una prioridad derrotarla.



En esa misma línea, Carrillo consideró necesario construir confianza para salir adelante, y de nuevo llamó a los jóvenes a dar otra lucha: vencer el escepticismo y lo que llamó “sobredosis de pesimismo”.



“Necesitamos que las nuevas generaciones se comprometan con la transformación del país y le impriman al futuro el sello de sus emociones”, concluyó, no sin antes invitar a cimentar la paz y señalar que en la Constitución están todas las respuestas para la búsqueda de ese objetivo.



