Culpable, autor intelectual de ataque con ácido a universitaria

La decisión del juez fue la de declarar a Rodolfo Torres Hurtado como el autor intelectual del ataque con ácido a una estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia hace dos años.



“Según la experiencia y la sana crítica, que llegó más allá de toda duda razonable, consideramos que es responsable de lesiones personales dolosas agravadas con circunstancias de mayor punibilidad”, dijo el jurista.

El Juez 18 Municipal de Conocimiento le dio credibilidad a los argumentos de la Fiscalía. “Se probó, entonces, que la conducta fue ejecutada por Haiber Andrés Vásquez Pisco, bajo la promesa remuneratoria de 2 millones de pesos”, precisó el juez.



Para la Fiscalía el lanzarle ácido a una joven mujer fue el resultado de un plan que terminó siendo un grave error.



“Se trata de una persona que cometió una conducta premeditada y dolosa”, manifestó Solangie Ramírez Samaniego, fiscal del caso.



Esta apreciación la hizo en una de las salas del Complejo Judicial de Paloquemao, a donde fue llevado Torres acusado de ser el autor intelectual de las múltiples lesiones físicas causadas a Yenny Marcela Pardo Rojas, estudiante de Administración de Empresas. Ocurrió durante alegatos finales y posterior lectura de sentencia.



“La Fiscalía demostró que 2 de septiembre Jenny Marsella Pardo Rojas fue atacada con una sustancia en el 26 por ciento de su cuerpo, con quemaduras de segundo grado y de casi tercer grado.



Un perito de Medicina Legal le dio incapacidad de 60 días, por lo que se probó la materialidad del hecho delictivo investigado”, precisó el Juez minutos antes de dar a conocer su decisión.



La agresión con ácido nítrico, un corrosivo químico, lo cometió un hombre, preciso cuando la universitaria charlaba con otros compañeros de estudios frente a su facultad. Ese miércoles el agresor, portando un recipiente plástico de color rojo, se le acercó a Pardo Rojas por la espalda y vertió su contenido.



Uno de los compañeros de la víctima logró anotar el número de las placas del taxi en el que huyó el agresor. Este importante dato y las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron obtener las principales pistas, entre una foto, que llevó a la identificación del autor material. Se supo desde entonces que la persona que lanzó el ácido había sido Haiber Andrés Vásquez Pisco, alias Mechizorro.



Sin embargo, la aparición de un testigo clave provocó un giro en la investigación. Una estudiante de Derecho de la misma universidad, Leidy Grajales, le dijo a la Fiscalía que ese ataque iba para ella, que ‘Mechizorro’ se había equivocado de víctima, que estaba cumpliendo la misión que le había encomendado su excompañero sentimental, Torres Hurtado.

Ambas, Leidy Grajales y Yenny Marcela Pardo, tienen un sorprendente parecido físico, lo que al parecer llevó a que el agresor se equivocara.



Se supo, en un análisis de las pruebas por parte de la Sijín, y luego de unas 40 llamadas telefónicas que fueron interceptadas por orden de un juez, que ese día de los hechos Torres fue la persona que llevó en un taxi al autor material del hecho.



“Se trató de una terrible casualidad, porque preciso ese viernes el señor Haiber me pidió el favor de que lo llevara hasta ese sitio muy cerca de una la Clínica Magdalena en donde supuestamente tenía a su hija enferma. Le estaba haciendo un favor, quise ayudarlo y resulté perjudicado”, alegó Torres Hurtado.



Esta persona contó tiempo después de ser capturado que le habían pagado para cometer el hecho.



“El Testigo, Hayber indico en su declaración cómo Torres hurtado lo recogió en un hotel de chapinero y en la calle 39 con Avenida Caracas solicitó un taxi, lo espero, y Vásquez Pisco recibe la orden de Torres para arrojar el líquido”, enfatizó el juez que lo declaró responsable .



Los implicados en el hecho fueron capturados en Villavicencio, en donde Torres funge como propietario de una fábrica de productos de aseo y de prestación de servicios generales a diferentes entidades.



A Torres, luego de haber protagonizado una fuga cuando recibía atención médica en el Hospital de Kennedy, y quien se entregó voluntariamente en el Bunker de la Fiscalía, lo trasladaron de la Cárcel La Picota a la de máxima seguridad de Combita, Boyacá.



“Está claro que usted (Torres Hurtado) pretendía causarle un deterioro físico tal que ella no pudiera sentirse bien y que enfrentara un problema ante la sociedad y asegurarse así de que no consiguiera otra pareja”, replicó la fiscal del caso.



Según la defensa Torres sabía que su exesposa no había ido ese día a estudiar y que “resulta inverosímil que ordenara un ataque a una persona que no se encontraba en los alrededores”.



La Fiscalía insistió en que se trataba de algo planeado que el autor intelectual sabía de los antecedentes judiciales de ‘Mechizorro’, “una persona que hacía poco había salido de la cárcel de pagar una condena”, a quien contrató para que atacara a Leidy Grajales, la madre de sus tres hijos.



Indicó que ambos, autor intelectual y material, caminaron juntos varias cuadras y después se separaron. Es cuando ‘Mechizorro’ se dirige al lugar en donde supuestamente estaba su víctima.



