La lista de 'pecados' que tienen en crisis al Inpec

La escandalosa fuga de dos antiguos guerrilleros de las Farc de la penitenciaría La Picota –en el papel, una de las más seguras del país– por culpa de una parranda clandestina protagonizada por guardianes del Inpec se suma a una larga lista de ‘pecados’ en el manejo de las cárceles del país que ponen de nuevo sobre la mesa el tema de la liquidación de esa desprestigiada entidad.

Los guardias, según la Dirección de la cárcel, llegaron al extremo de enviar a tres presos a comprar trago a los negocios que hay cerca de la instalación. Dos de ellos, los ex-Farc Jhon Alejandro Gutiérrez Rincón y Olmedo Vargas Padilla, no regresaron del insólito mandado y por eso hay, hasta ahora, un dragoneante bajo investigación disciplinaria.



En lo que va del año van siete fugas, incluida la de un preso de la cárcel de Bellavista de Medellín que también el pasado fin de semana aprovechó la falta de controles en su patio.



Y además de la corrupción y el hacinamiento que carga el sistema hay otro factor que dispara la falta de control en las 135 cárceles del país: el elevado número de permisos sindicales, que el año pasado solamente representaron 31.397 días no trabajados.



En el Inpec, que tiene casi 12.400 guardianes, hay 78 sindicatos que tienen 8.640 afiliados (y de ellos, 3.650 aforados como directivos de las organizaciones). Y en tres años, desde el 2015, sus miembros dejaron de trabajar casi 110.079 días, según un informe de la Contraloría General.



El resultado es que en cárceles como La Modelo, una de las más hacinadas y peligrosas, un solo guardián custodia por turno la puerta de entrada a un patio donde pueden hacinarse hasta 400 reclusos.

Sindicalistas favorecidos con permisos pertenecen en forma simultánea a varios sindicatos FACEBOOK

TWITTER

Como no hay guardias suficientes, en las cárceles hay una enorme fila de remisiones médicas y judiciales retrasadas. De hecho, la excusa de no poder llevar un preso a una audiencia se ha convertido en una ventana más de la corrupción, pues incluso sicarios capturados en flagrancia han logrado libertad por vencimiento de términos porque la guardia no los puso ante el juez.



“En algunos casos, sindicalistas favorecidos con permisos pertenecen en forma simultánea a varios sindicatos”, denuncia la Contraloría. El fuero sindical frena en la práctica muchas investigaciones disciplinarias contra guardianes, lo que representa otro frente crítico para la transparencia en el manejo de los penales.



Y la falta de personal se refleja también en la falta de control sobre los 57.000 presos con detención domiciliaria que, de nuevo sobre el papel, debían tener una visita de control al menos una vez a la semana pero que pasan meses sin verle la cara a un guardián. “A pesar de los casos donde existen mecanismos de monitoreo tales como vigilancia electrónica, el reducido número de unidades de guardia destinados para estas labores impiden una reacción oportuna en contra de los infractores”, dice la Contraloría.



Guardianes del Inpec consultados por EL TIEMPO aseguraron que el tráfico en las cárceles con celulares y droga es otra cara del problema de la falta de personal y controles anticorrupción en el Inpec. “Hemos denunciado que existen estas líneas de corrupción en las cárceles, al tiempo que hemos anunciado la falta de recursos técnicos para realizar las requisas. No contamos con las herramientas suficientes para detectar el ingreso de elementos, sobre todo en los días de visitas”, dijo Óscar Robayo, miembro de la guardia de la Cárcel Modelo de Bogotá y directivo de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP).



En el 2017, en las cárceles fueron incautados 6.842 gramos de droga, frente a 108.782 en el 2016. También se descubrieron 2.332 celulares (3.225 en el 2016). ¿Cómo ingresan esos elementos? Es una de las preguntas que nadie responde oficialmente en el Inpec. El año pasado también se hallaron en las celdas 32 portátiles y 5 tablets, además de 2,6 millones de pesos.



“Es mucha la droga que entra semanalmente y todo el mundo sabe que en los patios hay caciques o jefes de patios que se encargan de la venta. Estos tienen su propia guardia. Además, que el que tiene plata puede tener su celular. Los ‘plumas’ –así le llaman a los caciques en los patios– tienen a otros compañeros encargados de la venta de minutos. Esto lo saben los de la guardia”, dijo un condenado por homicidio que paga su pena en la cárcel La Picota, en Bogotá.



Una de las líneas de investigación apunta a determinar realmente quiénes son los vecinos de las cárceles, pues en varias oportunidades se ha encontrado que en casas cercanas se almacenan las dosis de marihuana y bazuco que luego aparecen en los patios y pabellones.



Este año fueron llevados a audiencia pública 6 guardianes del Inpec, acusados de ser los responsables de permitir el ingreso de drogas y celulares a la cárcel de Picaleña en Ibagué, Tolima. Fueron acusados por la Fiscalía de delitos como concierto para delinquir con fines de extorsión porque los celulares terminaban siendo usados por redes de extorsionistas.



Según el Inpec, este año se han judicializado en promedio 25 personas cada fin de semana por intentar ingresar elementos prohibidos. Según la Policía judicial del Inpec, existen redes organizadas que van de cárcel en cárcel cada fin de semana cumpliendo los pedidos que le hacen desde su interior.



Hemos descubierto casos en que personas que van de visita a las cárceles haciéndose pasar como familiares de los internos recorren varios penales. Ya tenemos una red en la mira y estamos trabajando para desmantelarla”, indicó una fuente.



JUSTICIA

Justicia@eltiempo.com