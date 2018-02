Los líos para alimentar a 172 mil estudiantes en Cundinamarca

Cinco meses después de que en Cundinamarca se inició un proceso para adjudicar un contrato de 32.370 millones de pesos para la alimentación escolar de 172.259 niños del departamento, la licitación se declaró desierta porque ninguna de las empresas que presentaron propuestas cumplieron los requisitos para quedarse con ese negocio.

Esa decisión implica que los estudiantes de 109 municipios del departamento sigan sin recibir los beneficios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que busca ser un complemento para la nutrición de los menores y evitar la deserción en los colegios más pobres.



En septiembre pasado, la Gobernación presentó un plan para que, con vigencias futuras, se asignaran los recursos para adjudicar el PAE en Cundinamarca y distribuir las raciones de comida durante 88 días del 2018. Así fue como se abrió la convocatoria pública en la que se presentaron tres empresas interesadas, de las que quedaron como finalistas la unión temporal PAE Cundinamarca 2018 y la Fundación Vive Colombia.



Esta última firma hace parte del emporio de alimentos de Germán Almanza Hernández, uno de los ‘zares’ de la alimentación en Colombia, quien desde el 2013 ha obtenido 271 contratos por valores superiores a los 149.000 millones, principalmente en Cundinamarca y Boyacá.



Aunque la empresa de Almanza ha sido cuestionada por la Procuraduría y la Contraloría por incumplimientos en las entregas de raciones a los niños, estados financieros alterados, entre otras presuntas irregularidades, la Gobernación continuó la licitación con esa firma como oferente y, al evaluar las propuestas, le había dado la mejor calificación por presentar una propuesta más barata (573 millones por debajo del presupuesto).



Según Germán Enrique Gómez, secretario jurídico de la Gobernación, “al hacer una revisión en certificados de la Procuraduría, el Registro Único de Proponentes y las multas de la Cámara de Comercio, se encontró que esa firma no tiene ninguna sanción o inhabilidad. El ente territorial no puede descartar a un contratista porque haya una censura en medios de comunicación o aparezca en informes, si no hay una decisión en firme”, dijo.



Por eso la Gobernación continuó la licitación, pero en la última etapa hubo señalamientos entre las dos empresas que estaban en la puja. Al revisar las quejas, el comité evaluador encontró que la Fundación Vive Colombia no tenía la flota de vehículos completa, la bodega donde manipula los alimentos ya se está usando en otro contrato y hubo irregularidades al acreditar su equipo de trabajo. En cuanto a la unión temporal, según Gómez, se encontró que incumplió una regla de inspección sanitaria de sus vehículos, y una norma jurídica sobre la conformación de dicha unión temporal, por lo que se declaró desierta la licitación.



Según la Gobernación, ahora quedan dos vías para que los niños del departamento –que no tienen alimentación escolar desde enero, porque no hay contrato– puedan recibir este beneficio. Los oferentes pueden presentar recursos de reposición y si alguno llega a subsanar los defectos que se les encontró, se le podría adjudicar el contrato. Si definitivamente se niegan esos recursos, la segunda posibilidad es que se adelante un proceso de selección abreviada para contratar a una empresa que reparta los alimentos, lo que demoraría por lo menos un mes más.



“Somos los primeros preocupados por la alimentación de los menores. Pero cuando se trata de temas normativos, y pliegos de condiciones, no hay otra alternativa”, dijo Gómez.

Un problema en todo el país

Como Cundinamarca hay por lo menos otras 12 zonas del país en las que no hay contratos del PAE, ya sea porque los entes territoriales no aprobaron vigencias futuras para contratar, las licitaciones se declararon desiertas o aún se están haciendo los estudios previos.



Como desde hace años los organismos de control han denunciado graves problemas de corrupción con el PAE, el Ministerio de Educación adelanta una propuesta para crear un nuevo modelo del PAE: “Se plantea la posibilidad de que menos entes territoriales manejen recursos del PAE para controlarlos mejor, la creación de una entidad pública que haga estudios de mercado y fije precios estandarizados, y mejorar la infraestructura”, afirmó Yaneth Giha, ministra de Educación.



JUSTICIA

EL TIEMPO

@JusticiaET