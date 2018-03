Primera hipótesis en asesinato de una mujer será feminicidio: Fiscalía

La vicefiscal general María Paulina Riveros afirmó que el ente acusador lleva 551 investigadores por casos de feminicidio, en los que se ha logrado 188 condenas.

Riveros además resaltó que la nueva premisa de la Fiscalía es que cuando se reporte el asesinato de una mujer se tendrá como primera hipótesis de investigación si se trató de un feminicidio y desde ahí se entrará a descartar cada caso. "Es mi compromiso desde el día de hoy y daremos lineamiento con el Fiscal sobre eso", dijo.



"La inmediatez en el recaudo de los materiales probatorio es fundamental para la investigación", agregó.



La vicefiscal indicó que la violencia basada en género no es un tema menor. "Es un delito y un hecho repudiable. Tenemos que tener conciencia que es una reacción social sobre un hecho que debe ser sancionado", dijo.



Riveros señaló que desde la Fiscalía se han estructurado varias acciones de capacitación y formación de personal. Se han capacitado a 772 personas, entre fiscales e investigadores.



Sobre los resultados de la Fiscalía en investigación de delitos de violencia sexual, Riveros agregó que en diciembre fueron capturados 62 actores criminales en 12 departamentos.



Las declaraciones las entregó en la primera audiencia defensorial sobre Discriminación y Violencia por Razones de Género, en la que se busca responder sobre cómo atender, reparar y sancionar las distintas formas de violencia contra las mujeres y las personas LGBTI.



Por su parte el vicepresidente de la República, el general Óscar Naranjo, alertó sobre el aumento de la violencia intrafamiliar. "No es posible que el lugar más peligroso para una mujer sea su casa y sea una muerte en vida", dijo



"Lo que hemos visto es que ahora, sin conflicto con las Farc, estamos llamados a atender otras realidades como la violencia contra las mujeres, lo que significa el maltrato, la violencia intrafamiliar", agregó.



El vicepresidente dijo que con el Pacto Nacional de la Vida, en 60 municipios, se busca la disminución de homicidios y la no impunidad. "Es inadmisible que cuando tenemos la tasa de homicidios más baja, se reporten más asesinatos de líderes y defensoras de derechos humanos", agregó Naranjo.



"El día internacional de la mujer debe ser un día llamado a la acción para que no se repita más la violencia contra las mujeres. El lugar más inseguro para la mujer es su vivienda como resultado de la violencia intrafamiliar, esa situación es inadmisible", dijo Naranjo.



En la audiencia, el defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret indicó que entre enero del 2016 y febrero de 2018 han sido asesinadas 40 lideresas, de las cuales 2 eran mujeres trans. Esto significa que en promedio cada 19 días una mujer defensora de derechos humanos es asesinada en Colombia.



La Defensoría agregó que en el 58 por ciento de los casos de agresión, el presunto victimario es su pareja o un familiar. "Es inaceptable para la sociedad que el hogar resulte ser el lugar más peligroso tanto para mujeres como mujeres LGBTI", puntualizó Negret.



