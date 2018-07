Santos firma la extradición del esmeraldero Horacio Triana

El polémico patrón de las esmeraldas Horacio de Jesús Triana Romero se acaba de convertir en el procesado número 1.157 cuya extradición aprueba el presidente saliente Juan Manuel Santos. Es cuestión de días para que un avión de la DEA se lo lleve rumbo a Florida, en donde la Corte del Distrito Sur le tiene lista una acusación que le podría significar hasta 30 años de cárcel.

Según el expediente, revelado por EL TIEMPO en 2017, mientras Triana Romero libraba una guerra a sangre y fuego por el control de las esmeraldas, movía toneladas de cocaína desde Colombia hacia territorio estadounidense, a través de rutas que comenzó a tejer desde 2002 y que pasaban por Venezuela, México, República Dominicana y Haití.



La DEA ya tiene en sus manos la resolución de extradición, y en esta se deja en claro que no se aplazará el envío del esmeraldero, a pesar de que este tiene a cuestas una condena de 10 años de cárcel por al atentado contra el comerciante Jesús Hernando Sánchez, ocurrido en inmediaciones de un lujoso centro comercial del norte de Bogotá, en el 2012, y registrado en una grabación de video.



No obstante, en el documento se advierte que “deberá retornar al país para que responda por los hechos ocurridos en territorio nacional”, en referencia a la sentencia impuesta en su contra en diciembre de 2016 por el atentado contra Sánchez, en su momento socio del desaparecido zar de las esmeraldas Víctor Carranza.



Pero eso dependerá de la sentencia que se le imponga, pues si bien no puede ser condenado a cadena perpetua, por restricciones en los acuerdos de extradición con Colombia, pesa el hecho de que Triana ya tiene 62 años cumplidos y su defensa dice que tiene problemas de salud. De hecho, en el expediente de Triana Romero, oriundo de Maripí (Boyacá), hay evidencia de que quiso hacerles el quite a la condena en Colombia y a la misma extradición, argumentando varias dolencias. Incluso, fue intervenido quirúrgicamente por un problema de obesidad. Las autoridades nacionales y la Interpol le notificaron el pedido de extradición en su contra en una habitación de la Fundación Hospital San Carlos, el 24 de octubre del 2017, luego de que EL TIEMPO revelara el expediente en Florida.

Vienen más

Dentro de ese mismo caso figuran Pedro Nel Rincón, alias Pedro Orejas, y sus hermanos Gilberto y Omar, y José Rogelio Nieto Molina, que, sin excepción, se declararan inocentes. Pero la DEA no solo tiene testimonios y evidencia que los inculpan. También maneja una nueva lista de esmeralderos, vinculados a la mafia, que serán judicializados en los próximos meses.



En el indictment se lee que su enlace en Estados Unidos fue un narco conocido como ‘el Marino’, cuyo nombre real es Albeiro Páez Cifuentes, quien coordinó la llegada de la droga colombiana, entre otros lugares, a través de los embarcaderos de Jacksonville, en La Florida y en asocio con ‘Pedro Orejas’.



Este último fue socio de Triana –ambos nacieron en Maripí– y hay evidencia de que se alió con otros patrones boyacenses, como sus hermanos Ómar y Gilberto Rincón, para enfrentar a Carranza e intentar quedarse con el control absoluto de la producción esmeraldera del departamento.



A este clan le aparecen acciones en la mina de La Pita, considerada una de las más grandes del mundo y ubicada muy cerca del casco urbano de su natal Maripí, en el occidente de Boyacá.



Por su avanzada edad, no se descarta que Triana y los otros involucrados terminen por colaborar y señalar a los otros esmeralderos metidos en el negocio del narcotráfico.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa