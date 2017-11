Presidente de la sala penal de la Corte explica libertad de Zuccardi

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández Carlier, acaba de emitir un comunicado en el que explica por qué dejó en libertad en abril de 2016 a la senadora Piedad Zuccardi, investigada por parapolítica.

Su pronunciamiento se produce luego de que EL TIEMPO reveló la declaración de Zuccardi ante la Corte, según la cual el ‘cartel de la toga’ le pidió 4 mil millones de pesos para “arreglar” su caso.



Según dijo la exsenadora, además de Gustavo Moreno, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, también hacia parte de ese grupo Mabel Parra, magistrada auxiliar de Bustos, encargada del expediente de Zuccardi.



En declaraciones a medios esta ha dicho que Fernández le hizo cambiar la ponencia en torno a Zuccardi para que esta quedara en libertad. Al respecto, el magistrado dice que el tema se llevó a Sala y que todos los magistrados estuvieron de acuerdo en que los términos estaban vencidos.



En una carta, a la que EL TIEMPO tuvo acceso, el magistrado Eugenio Fernández Carlier informa que “la doctora Mábel Parra me presentó un proyecto negando la liberta de Piedad Zuccardi por vencimiento de términos”, documento que el magistrado llevó a la Sala, donde Parra explicó por qué había proyectado esta decisión.



El magistrado Fernández añade que luego de evaluar el caso, los magistrados titulares de la sala tomaron la decisión de otorgar la libertad a Zuccardi por vencimiento de términos.



Fernández también dice que una vez se tomó la determinación de concederle la libertad a Zuccardi, la Sala se reunió nuevamente y todos los magistrados habilitados para hacerlo votaron a favor del giro. Además, precisa que los magistrados que apoyaron la decisión fueron: Jose Luis Barceló, Fernando Alberto Castro, Eyder Patiño, Patricia Salazar, Luis Guillermo Salazar y Eugenio Fernández.

El presidente de la Sala penal de la Corte aclaró que el único que no suscribió la decisión fue el magistrado Gustavo Malo porque estaba impedido. Malo ha sido mencionado por Gustavo Moreno como parte del ‘cártel de la toga’.



En el comunicado el magistrado del alto tribunal adjuntó el auto del 11 de abril de 2016, en el que aparecen las firmas de los magistrados presentes en la sala de ese día.

Fernández concluye el pronunciamiento diciendo que “la decisión de no compartir el proyecto de Mábel Parra y cambiarlo para otorgar la libertad de Piedad Zuccardi, no fue un criterio unilateral de Eugenio Fernández Carlier, fue una decisión discutida, consensuada, aprobada de manera unánime y pacífica por todos los integrantes de la Sala de Casación Penal de la Corte, adoptada luego del estudio del caso”.

UNIDAD INVESTIGATIVA