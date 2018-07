Por este artículo Cepeda denunciará a Rugeles y a Fernando Londoño

Un supuesto informe de contrainteligencia “que revela detalles específicos de un supuesto complot criminal dirigido a poner tras las rejas al jefe de la oposición antes del siete de agosto” es la clave del artículo por el cual el senador Iván Cepeda denunciará penalmente a los periodistas Gustavo Rugeles y Fernando Londoño, por considerar que esta información es calumniosa.



“El Expediente revela informe de contrainteligencia sobre supuesto complot criminal contra Álvaro Uribe”, así se titula el artículo por el que Cepeda y su defensa ya tienen preparado un borrador de denuncia, según anunció este martes en rueda de prensa.

En el artículo, se afirma que el documento fue enviado al portal ‘El Expediente’ por “una fuente de entera credibilidad” y que consta de tres páginas. También afirma que el mismo “le fue entregado en días recientes a Álvaro Uribe”, quien supuestamente le habría dicho a ‘El Expediente’ que “recibió esa grave información de parte de un alto oficial retirado”.



El informe cita una supuesta reunión entre el presidente Juan Manuel Santos, el senador Iván Cepeda, el general Óscar Naranjo, el exmagistrado Fernando Arboleda Ripoll y el magistrado de la Corte José Luis Barceló “para acordar el procedimiento para detener al Presidente Álvaro Uribe Vélez antes del siete de agosto 2018 (sic)”.



Asegura que otros magistrados, a quienes no nombra, se retiraron de esa intención. “Ante ese fracaso ahora el problema es que las farc están pidiendo resultados a Cepeda y a los Magistrados y no tienen respuesta (sic)”, continúa.



El medio formula varias preguntas. Una de ellas: “¿Por qué el afán de la Corte Suprema en llevar al banquillo al expresidente previo a la posesión del gobierno Duque? Es notoria la presión y la premura del magistrado Barceló por dar resultados”, escribe el periodista.

Al final, se dice que el artículo ha recibido, hasta este martes 31 de julio, 108.270 visitas.



Gustavo Rugeles se presenta en su cuenta de Twitter como director de ‘El Expediente’, y por esa razón Cepeda lo denunciaría, al igual que a Fernando Londoño, quien habría replicado esta información en su programa ‘La hora de la verdad’.

Cepeda también estudia si denunciar o no a Álvaro Uribe por los mismos motivos, pues este replicó el artículo a través de su cuenta de Twitter.



Aunque Rugeles no se ha referido públicamente a los señalamientos de Cepeda, sí ha retuiteado en su cuenta de Twitter comentarios en favor suyo, que cuestionan la decisión de Iván Cepeda.



Según dijo Cepeda en la rueda de prensa que rindió este martes, el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas confirmó que el informe citado por ‘El Expediente’ no existe, y por eso senador calificó ese contenido como “un típico montaje”.



Cepeda también aseguró que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir protección y garantía del ejercicio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que hay un plan contra estos para desprestigiarlos y estigmatizarlos.



ELTIEMPO.COM