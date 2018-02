¿Por qué el escolta que mató a un atracador irá a la Fiscalía?

Para verificar si se dio en legítima defensa la actuación de Mario Muñoz –el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que mató a un delincuente al defender a una mujer víctima de un atraco–, la Fiscalía lo citó a una entrevista el próximo lunes.

Los hechos se dieron el 30 de enero hacia las siete de la noche en la autopista Norte de Bogotá. Muñoz estaba en su vehículo con la persona a la que le presta el servicio de protección cuando se dio cuenta de que dos hombres atracaban a una mujer que conducía un carro que estaba adelante.



Este viernes, la Fiscalía General afirmó que a Muñoz no se le han imputado cargos, y que se le hará una entrevista. “El colombiano de a pie, todos los ciudadanos, deben tener la certeza de que la legítima defensa es un derecho. El próximo lunes habrá simplemente una entrevista para ratificar si se actuó en legítima defensa, en cuyo caso, sencillamente, la Fiscalía archivará la investigación. Se trata de un asunto de mero trámite”, afirmó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.



En W Radio, Muñoz relató los hechos. Dijo que al ver el atraco se bajó de su carro sin desenfundar su arma de dotación. “Yendo hacia el vehículo escuchó unos gritos: la señora grita desesperada. Me dio escalofrío; uno no sabe qué está pasando, si la están matando o cortando. Desenfundo el arma de dotación, me identifico como escolta de la UNP. El que estaba más cerca de mí sale, me ve, le hago el disparo al piso cuando se viene para intimidar. Él reacciona, se viene hacia mí, y ya el siguiente disparo no es al piso sino a la persona (...) Él llevaba un puñal grande con el que cortó a la señora; el otro llevaba el revólver”.



Muñoz contó que cuando el atracador fue impactado, salió corriendo, y el otro delincuente se atrincheró para intentar dispararle. “No hubo extralimitación de la fuerza. Él podía hacerme daño con ese puñal y ya había cortado a la señora”, afirmó.

En medio del debate, expertos señalaron que la citación de la Fiscalía es un procedimiento que debe cumplirse cuando hay un homicidio: “La Fiscalía tiene la obligación de investigar. Seguramente aquí va a concluirse que no se le puede atribuir responsabilidad penal”, dijo Alfonso Valdivieso, exfiscal general, quien señaló que se defendió de manera legítima a un tercero.



El penalista Camilo Burbano dijo que uno de los requisitos de la legítima defensa es que sea proporcional. “El ataque existe desde el momento en que está en peligro mi vida. (...) No puede ser demasiado exagerada la defensa frente al riesgo. Un exceso sería, por ejemplo, que me den una cachetada y yo dispare”, dijo.



Según el abogado Francisco Bernate, es normal que la Fiscalía investigue las circunstancias de “tiempo, modo y lugar”, por lo que aseguró que el caso de Muñoz seguramente será archivado. “La proporcionalidad no implica tener las mismas armas. La persona puede defenderse con lo que esté a su alcance”. En medio del debate, Muñoz defendió su actuación: “Nadie estaba ayudando a la señora (...) A mí me importó porque es un principio básico de la seguridad (...) Si volviera a suceder, me volvería a bajar del vehículo”.

