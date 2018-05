Los males por los que piden reformar el Sistema General de Regalías

A pesar de que en el 2011 se reformó el Sistema General de Regalías (SGR) con la promesa de mejorar su distribución, disminuir la inequidad y consolidar el desarrollo en las regiones, los resultados de esa transformación fueron duramente cuestionados este jueves por la Contraloría General.

Tras un debate en la Universidad Externado sobre la eficacia de las regalías, el contralor general, Edgardo Maya, planteó que se necesita de nuevo una “reforma de fondo” para este sistema por el que en los últimos cinco años se distribuyeron 40,8 billones de pesos que vienen de la explotación minero-energética.



Una de las dificultades del SGR, según la Contraloría, es que los Órganos Colegiados de Administrativos y Decisión (Ocad) y el Departamento Nacional de Planeación “no tienen la capacidad para oponerse a una decisión equivocada de una entidad territorial, ni aún en los casos en que los riesgos son evidentes”.



Sobre los Ocad, que fueron creados para garantizar la buena inversión de las regalías, priorizar y aprobar, la Contraloría dice que “no tienen pautas para orientar las inversiones”. Además, pocas veces esas instancias se oponen a un proyecto: en los Ocad regionales solo 8 proyectos de 567 reportados hubo un voto negativo.



Un informe de la Contraloría, conocido por EL TIEMPO, documenta ese y otros males del Sistema. El organismo dice que a la falta de control de los OCAD, se suman los riesgos de corrupción. Así, en cinco años se perdieron 840.000 millones de pesos de regalías, el 40 por ciento por ‘elefantes blancos’, obras inconclusas o inservibles.



Parte del problema radica en que aunque el 68 por ciento de proyectos se hacen a través de una licitación, el 70 por ciento de esos concursos terminan con un único oferente, lo que no garantiza que quien realice las obras o planes sea el más idóneo.

Otro de los males del sistema es que no hay una política estratégica que garantice que los proyectos tengan alto impacto en las regiones.

Aunque la reforma permitió que las regalías se distribuyan mejor, pues mientras en el 2011 esos dineros llegaban solo a 655 municipios y hoy llegan a 1.095, según la Contraloría la mayoría de iniciativas son muy pequeñas.



El estudio dice que algunos municipios apenas reciben 100 millones en promedio anual, “recursos que resultan a todas luces insuficientes para desarrollar cualquier tipo de proyecto de impacto”.



Llama la atención también que en regiones como Meta, Casanare, Cesar y La Guajira, que son los grandes productores en minería y petróleo del país, y han recibido en promedio entre 1 y 2.5 billones de pesos de regalías, la reducción de la desigualdad o la pobreza no ha sido contundente.



Otro problema es que no hay una política estratégica que determine en qué se deberían gastar las regalías, pues con la reforma del 2011 el Gobierno renunció a asignar prioridades. Así, hay por lo menos 100 subsectores de inversión que impiden consolidar algún tipo de desarrollo regional.



“Esta fragmentación en múltiples destinos va de la mano con el predominio de proyectos pequeños, haciendo evidente la falta de una orientación de las regalías hacia objetivos estratégicos”. Por esos huecos, dice el informe, a veces prevalece el “interés particular de gobernadores y alcaldes” y las regalías terminan siendo, según el Contralor, “una chequera en blanco”.

A veces prevalece el 'interés particular de gobernadores y alcaldes' y las regalías terminan siendo, según el Contralor, 'una chequera en blanco' FACEBOOK

TWITTER

Otra problemática es la lentitud para hacer las obras por lo que por lo menos 10,7 billones de pesos a diciembre del 2016 no se han usado, un 26 % del total de lo distribuido entre el 2012 y ese año. Del total de dinero sin usar, por lo menos 4,7 billones de pesos están en las cuentas maestras de las entidades territoriales, con el riesgo de corrupción que eso implica.



La Contraloría también aseguró que en 10.925 proyectos analizados, con un costo de 20,1 billones de pesos, al menos el 30 por ciento se demoraron más de seis meses para que se firmara el primer contrato, y el 14 por ciento se tardaron más de nueve meses para su ejecución.

Gobierno defiende el Sistema

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dijo este jueves que “la reforma al régimen de regalías ha permitido que los municipios y departamentos que nunca habían contado con recursos de regalías, hoy hayan hecho nuevas inversiones para mejorar calidad de vida de sus habitantes”.



El DNP también señaló que ha asesorado a los entes territoriales para que ejecuten los proyectos, por lo que les ha girado 396.000 millones para fortalecer sus secretarías técnicas con el fin de mejorar la ejecución de los recursos.



También dijo que en 203 proyectos, que representan el 47% del valor de las obras terminadas, se han evaluado los resultados y un 78 % de beneficiarios están satisfechos.



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el Sistema de Regalías no ha fracasado, aunque reconoció que se “requieren ajustes”.



JUSTICIA