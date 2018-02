Por líos con el PAE, 500.000 niños no reciben alimentos

28 de febrero 2018 , 12:22 a.m.

Los líos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país dejaron el año pasado a por lo menos 500.000 niños de escasos recursos sin merienda. Además, hay alcaldías que no han reportado lo que hicieron con 500.000 millones de pesos que supuestamente debieron ser invertidos en esos programas.

Esas son las alarmantes cifras que se revelaron en el seminario Control Territorial al Programa de Alimentación Escolar, que se realiza en Bogotá, y que confirmó la magnitud de los problemas de corrupción y malos manejos de los dineros para los niños más necesitados.



El viceprocurador, Juan Carlos Cortés González, precisó que en el 2018 cinco departamentos y 14 municipios no han definido la contratación de los operadores para el suministro de los alimentos.



Según los entes de control, son en total 40 los municipios que están en la mira por no haber invertido los recursos del PAE.



La Fiscalía, por su parte, viene adelantando investigaciones en unas 35 regiones por irregularidades con el programa de las que –según María Paulina Riveros, vicefiscal general– hay 30 personas capturadas.



Reiteró la vicefiscal que la justicia seguirá detrás de los carteles que se han dedicado al saqueo del PAE. “Hemos encontrado que no se trata de un tema aislado, sino de un tema premeditado que se repite en el país”, precisó.



De otro lado, el auditor general, Carlos Hernán Rodríguez, dijo que cuando se hizo el cruce de cuentas entre el Ministerio de Educación y las contralorías territoriales, se halló una diferencia de casi medio billón de pesos, de recursos destinados para el programa en 2017. La cartera de Educación aceptó que hay dificultades en la ejecución del PAE y anunció siete reformas para corregir las irregularidades.



