Policía y UNP reforzarán esquema de seguridad del expresidente Uribe

Fuentes de la Policía Nacional le confirmaron a EL TIEMPO que será reforzado el esquema de seguridad del senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.



Esto con base en la información que le fuera entregada por la Agencia Nacional de Inteligencia el pasado 26 de abril, sobre un posible plan para atentar contra su vida.

"La Policía solo conoció hasta hoy de esa situación y ya estamos en contacto con la Unidad Nacional de Protección, UNP, para evaluar el tema y reforzar las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad y vida del señor Uribe", dijo la fuente.



Dentro de los ajustes que se podrían hacer al esquema de seguridad del expresidente Uribe están incrementar el número de hombres, vehículos y la logística en cada uno de sus desplazamientos.



"El jueves 26 de abril fui contactado por el señor Ministro del Interior, en el nombre del Presidente de la República, me pidió hablar con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia. El señor coronel Juan Carlos Rico, Director de esta Agencia, me entregó información sobre un posible atentado en mi contra, en el cual estarían involucrados criminales locales y extranjeros. El señor expresidente Andrés Pastrana hizo una publicación en sus redes sociales y telefónicamente me amplió detalles, lo cual le agradecí inmensamente. Debo expresar mis agradecimientos al Gobierno, a sus organismos de seguridad y a las Fuerzas Armadas por la protección que recibo", se lee en un comunicado emitido por el senador Álvaro Uribe esta mañana.