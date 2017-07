Plinio Apuleyo Mendoza hace precisiones sobre una de sus columnas

En carta a Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, el columnista Plinio Apuleyo Mendoza aclaró algunas de las afirmaciones que hizo hace una semana en este diario sobre Adam Isacson, uno de los líderes de la influyente ONG Wola.

Esto dice la carta de Mendoza:



“Doy por cierto que (Isacson) no es abogado y que en el caso de Edwin Guzmán ha servido, a petición de sus abogados, como testigo experto en su solicitud de asilo (...). También registro que, según él, desde el 2001 no ha tenido contacto con miembros identificados de las Farc.



“Ruego a los lectores tener en cuenta que al escribir mi columna me serví de lo que ha publicado en Facebook el propio Guzmán. Allí, el día que se le otorgó la residencia americana, no vaciló en decir: “Hoy por fin soy residente legal de los Estados Unidos de América. Gracias Dios mío, valió la pena tanto esperar. Gracias a mis abogados de la American University, al señor Adam Isacson y a mi inseparable jefa de mil batallas Mercedes Rivera”.

El columnista dice que fue esa declaración la que lo llevó a pensar “que también Isacson había facilitado la radicación de Guzmán en Estados Unidos”.



En su carta al director de EL TIEMPO, Mendoza cuestiona de nuevo el que considera “injusto fallo que ha condenado al coronel Hernán Mejía Gutiérrez a 19 años de cárcel”: “Para mí y para muchos colombianos es evidente que Mejía ha sido víctima de un falso testimonio dado por Edwin Guzmán al afirmar ante las autoridades judiciales que el coronel estaba relacionado con ‘Jorge 40’ ”.



Y agrega: “Fue una clara operación de venganza contra el honesto militar que lo denunció y le hizo pagar cárcel, al descubrir que el entonces sargento vendía municiones y armamentos en el Cesar tanto a la guerrilla como a los paramilitares”.



Mendoza dice que “ante la parcialidad y la corrupción que padece nuestro sistema judicial, es indispensable que la prensa asuma un papel vigilante”.

