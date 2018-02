El rastro de la plata de ‘paras’ en la fortuna de Hugo Aguilar

En una caleta oculta en la biblioteca de la lujosa casa en la que vive María Barrera Carreño, exesposa del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, en un condominio en la vía Bucaramanga-Cúcuta, agentes del CTI encontraron 65 millones de pesos en efectivo cuyo origen aún no ha podido establecerse.

Esa fue una de las revelaciones hechas por un delegado de la Fiscalía en la audiencia en la que se legalizó la captura del hombre fuerte de la política en Santander, detenido junto con su exesposa, su exsuegra y Yeison Albeiro Sáenz Plazas, que según la justicia ha sido por años uno de sus testaferros.



Tras ser capturado este miércoles bajo cargos de lavar dineros del desmantelado bloque central Bolívar de las Auc y de enriquecerse con esas fortunas provenientes del crimen, Aguilar fue trasladado este jueves a Bogotá en un avión de apoyo de la Fuerza Aérea.



Ese bloque paramilitar fue el mismo que lo impuso en las elecciones para gobernador en el 2003, alianza por la que el coronel (r) pagó poco más de cuatro años de prisión, de una condena de nueve.



En la audiencia, el fiscal del caso reveló que un ex-Auc puso a la justicia sobre la lista de bienes que aunque estaban a nombre de terceras personas en realidad eran manejadas por Hugo Heliodoro Aguilar. Esas propiedades valdrían al menos 15.000 millones de pesos, de acuerdo con los investigadores.



Tras recuperar la libertad en el 2015, el exgobernador aseguró no tener medios económicos para pagar la multa de 6.300 millones de pesos que le impuso la Corte Suprema para reparar a las víctimas de las Auc.



Sin embargo, el expediente en su contra documentó la existencia de cuentas bancarias en las que hay 2.500 millones que Aguilar no ha podido justificar.



En la mansión de la exesposa del coronel –quien se hizo célebre en el operativo en el que murió Pablo Escobar–, agentes del CTI también encontraron escrituras de decenas de propiedades. Uno de esos documentos, de la notaría novena de Bucaramanga, corresponde a una casaquinta ubicada en el conjunto residencial Peñón del Lago, mientras que otros documentos dan cuenta de haciendas, oficinas y locales en Bucaramanga, Piedecuesta, San Gil, Páramo y Socorro (Santander); Chitaraque (Boyacá) y Bogotá.



En total, la Fiscalía tomó posesión, como medida cautelar, de 33 propiedades de Aguilar y su grupo más cercano. En esa fortuna están incluidos los dos lujosos Porsches en los que acostumbraba a moverse por Bucaramanga, a pesar de sus supuestas dificultades económicas.



En la noche de este jueves, el juez 74 de Garantías no legalizó la incautación de los vehículos -entre esos dos Porsche- a Hugo Aguilar. El fiscal delegado ha dicho que presentará apelación de la decisión de ordenar la devolución de los vehículos a los imputados.



Un informe contable de la Fiscalía, fechado el 23 de enero del 2018, documentó que aunque la exesposa de Aguilar, la señora Barrera Carreño, no contaba con mayores recursos económicos, su patrimonio creció en al menos 463 millones de pesos entre los años 2004 y 2015.



El mismo informe forense presentado por la Fiscalía da cuenta de que Yeison Albeiro Sáenz Plazas supuestamente le compró a Aguilar Naranjo el vehículo Porsche de placa IIY-545 modelo 2015, el mismo en el que el coronel fue fotografiado en las calles de la capital santandereana.



Ese negocio se oficializó el 4 de agosto del 2016 por la suma de 150 millones de pesos, pero tiene varios vacíos: por un lado, el carro estaba avaluado en ese momento en 412 millones de pesos y fue vendido, en papeles, en una tercera parte.



Y por otro lado, nadie ha podido justificar de dónde sacó Sáenz Plazas, un antiguo bachiller de la Policía, los 112 millones que supuestamente le pagó al coronel por el lujoso carro. A juicio de la Fiscalía, la transacción resultó ser una maniobra de Aguilar para ocultar este activo tras el escándalo mediático.



El abogado de Sáenz afirmó que su cliente sí tenía recursos para adquirir el vehículo y que lo pagó en varias cuotas con dineros de una agencia de seguros que tiene con su esposa.



Anoche se esperaba que el juez legalizara las cuatro capturas. Mientras tanto, Richard Aguilar, hijo del exgobernador y su delfín político, y quien aspira al Senado por Cambio Radical, aseguró que respeta las decisiones de la Fiscalía y que espera que “la justicia aclare esta situación con total independencia”.

Yeison Albeiro Saenz, presunto testaferro de bienes de Hugo Aguilar. Foto: Abel Cárdenas/ ET

Exsuegra de Hugo Aguilar. Foto: Abel Cárdenas/ ET

El Porsche que perdió al coronel

El carro de lujo que Hugo Aguilar supuestamente vendió en el 2016 a una persona que en realidad no tenía cómo adquirirlo es el mismo vehículo que aparece en una fotografía que le dio la vuelta al país el año pasado y que generó indignación.



Aguilar, que en la imagen aparece de gafas negras manejando su convertible, sigue dilatando el pago de la multa que se le impuso por ‘parapolítica’ y que debía ir para reparar a las víctimas. Tras el escándalo, el exgobernador dijo que vendió el carro para pagar deudas, pero el hecho encendió las alertas y las autoridades comenzaron a investigarlo.

REDACCIÓN JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com