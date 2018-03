Piden reabrir proceso contra Alan Jara por supuesto fraude procesal

26 de marzo 2018 , 12:38 a.m.

26 de marzo 2018 , 12:38 a.m.

Diez años después de perder la movilidad de las piernas tras ser herido en un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército en Miraflores, Guaviare, Sigifredo Ospina recibió un documento en el que la Unidad de Víctimas le reconoció una indemnización de 27 salarios mínimos (21 millones de pesos). Sin embargo, aunque se han emitido dos veces más órdenes de pago a su nombre, sigue sin recibir el dinero.



A raíz de esa situación, Ospina presentó una solicitud –respaldada por la Procuraduría– para que se reabra una investigación en contra de Alan Jara Urzola, por la ineficiencia en sus funciones cuando fue director de la Unidad de Víctimas.

Ospina presentó una denuncia penal contra Jara por el supuesto delito de fraude procesal, pero la Fiscalía archivó el caso el 13 de junio del año pasado. Para el viernes estaba programada la audiencia a fin de que un juez determinara si había méritos o no para abrir de nuevo el proceso.



A la diligencia llegaron todas las partes intervinientes, menos el hasta hace seis meses director de la Unidad de Víctimas, a quien se le asignó un defensor público, pero este dijo que no había logrado entrevistarse con Jara para garantizar su derecho a la defensa.



La Fiscalía General de la Nación archivó el caso porque no encontró méritos para continuar con la acción penal, pero el Ministerio Público dijo que “sí hay una situación” por la que el proceso debe ser “desarchivado” y que la Fiscalía tiene que investigar a Jara por “un delito de defraudación”.



La primera orden de pago a favor de Ospina fue emitida el 30 de agosto del 2016; la segunda, el 30 de agosto del 2017, y la tercera, el 11 de noviembre del 2017; es decir, esa entidad ha emitido tres órdenes de pago, y en ninguna el reclamante ha podido recibir la reparación.

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET