Junta de la Imprenta Nacional pide que se investigue al gerente

Hace 24 horas, el Fiscal General, el Procurador y el Contralor recibieron la solicitud formal de la junta de la Imprenta Nacional de investigar la conducta de su gerente Jaime Oswaldo Neira.

La carta está firmada por Luis Ernesto Gómez, viceministro de Interior y cabeza de la junta, quien le confirmó a EL TIEMPO que sus miembros analizaron denuncias hechas por este diario y encontraron conveniente pedir la intervención de los entes de control.



En efecto, hace dos semanas se reveló que Neira estaba ofreciendo un inusual portafolio de servicios, alejado de las tradicionales líneas de negocio de la Imprenta. Entre otros, empezó a comprar tiquetes y reservar hoteles a magistrados de la Judicatura, un rol para el cual no estaba autorizado.



“Me enteré por EL TIEMPO que la Imprenta estaba prestando los servicios de operador logístico para el Consejo Superior de la Judicatura, y eso no es parte del fin misional de la entidad”, admitió el viceministro Gómez.



Además, confirmó que su gerente no les entregó de manera oportuna los estados financieros para evaluar las nuevas líneas de negocios que sí fueron aprobadas.

A esa situación se unieron quejas allegadas a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia sobre incumplimientos de la Imprenta, la cual acude a subcontratistas para cumplir con pedidos de entidades del Estado.



Allí también se denuncian presuntos direccionamientos de contratos, tráfico de influencia y empleo de personal no calificado.

Renuncia, sobre la mesa

Por eso, Gómez les dice al Fiscal, al Procurador y al Contralor que en la última sesión de la junta –del 26 de febrero– se consideró “relevante y necesario poner en su conocimiento los hechos con aparente incidencia penal, disciplinaria y fiscal en el interior de la Imprenta."



Y en la carta se recalca el asunto de las cuentas de la otrora poderosa entidad del Estado.



“Hemos reiterado en varias ocasiones la necesidad de tener información contable actualizada, permanente, oportuna y veraz (…). Se hicieron solicitudes formales para la entrega de informes mensuales que desagregaran flujos de caja y permitieran tener un conocimiento continuo del comportamiento financiero de la empresa (…)”, pero no hubo respuesta, dice el viceministro.



En el documento también se explica que la junta ha desaprobado algunos proyectos de inversión porque no estaban justificados o por su elevado costo y que vetó la contratación de algunas consultorías.



Finalmente, precisa que se condicionaron los traslados presupuestales a la entrega de los informes financieros y que en la junta del pasado 31 de enero, como lo reveló EL TIEMPO, no se aprobó el presupuesto para 2018.



Neira ya puso su cargo a disposición de la junta de la Imprenta. Pero esta no ha procedido porque dice que no tiene esa potestad y porque están en plena Ley de Garantías.



Ahora se está esperando que renuncie ante la Presidencia.



En todo caso, el funcionario –exasesor del concejal investigado Wilson Duarte y del condenado contralor de Bogotá Miguel Moralesrussi– le aseguró a EL TIEMPO que su conducta es transparente y ajustada a la ley.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @Uinvestigativa