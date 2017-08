Piden condenar al Estado por muerte de periodista Nelson Carvajal

Después de 19 años de impunidad en el crimen del periodista Nelson Carvajal Carvajal, este martes comenzó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para determinar si el Estado colombiano tiene responsabilidad en el asesinato.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el grupo Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights), que acompaña a los familiares de Carvajal desde 2015, le solicitaron a la Corte IDH en audiencia de alegatos finales condenar al Estado colombiano. De su parte, la defensa del país negó alguna responsabilidad en el hecho

.

La Corte IDH tomó el caso de este crimen después de que la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP prendiera las alarmas cuando notó una demora injustificada en los avances de la investigación. De hecho, la fecha de prescripción del caso es el próximo mes de abril.



Por esta razón, la SIP y RFK Human Rights pidieron que el Estado tome las medidas necesarias para que el término no sea un obstáculo y que se procese a los responsables del asesinato de Carvajal.



El periodista fue asesinado con siete disparos el 16 de abril de 1998, cuando salía de la escuela Los Pinos en Pitalito, Huila, donde era docente. El sicario huyó de la escena y hasta ahora no se ha condenado a nadie por el crimen.



El relator para la Libertad de Expresión, Édison Lanza, expuso durante la audiencia que se llevó a cabo en Costa Rica que el asesinato fue un crimen selectivo a un periodista “por ejercer su profesión”.



Lanza señaló que hubo fallos en el proceso penal y que los funcionarios públicos supuestamente involucrados no fueron interrogados. Además subrayó que si no se hace nada, la acción penal puede prescribir y que “este caso manda un mensaje peligroso de que no hay consecuencias por matar periodistas”.



Carvajal estaba investigando y realizando denuncias en contra del empresario y político Fernando Bermúdez, por la construcción de viviendas en una zona de alto riesgo con materiales no idóneos.



Días antes de su muerte, el periodista advirtió tener pruebas que involucraban a Bermúdez con una red de tráfico de armas y drogas en la zona. Desde entonces, la hipótesis que se manejó fue la de que detrás del asesinato estaría Bermúdez, quien presuntamente lo había mandado a matar para silenciar su trabajo como periodista. Sin embargo, en diciembre del año 2000, un juzgado de Neiva absolvió a Bermúdez de los cargos.



Durante la audiencia también fue interrogada Judith Carvajal Carvajal, hermana del periodista, quien contó que debió salir del país en abril de 1999 con su hijo menor de edad, así como diez familiares más, por amenazas en su contra.Incluso, en el 2007, Pablo Emilio Bonilla Betancurt, uno de los testigos claves en el proceso, fue asesinado, y siete meses después se archivó el proceso.



JUSTICIA

*Con información de la SIP.