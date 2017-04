Piden cerrar proceso contra primer fiscal del caso Colmenares

La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá una audiencia para pedir la preclusión de la investigación por el delito de prevaricato contra Édgar Gilberto Saavedra Peñaloza, el primer fiscal que tuvo en su despacho el caso por la muerte del estudiante Andrés Colmenares.

Saavedra era el titular del despacho 298 de la Unidad de Vida y dijo, en su momento, que no halló evidencias para considerar que la muerte de Colmenares, registrada el 31 de octubre del 2010, había sido un homicidio. Señaló que su hipótesis apuntaba a que la muerte correspondía a un hecho accidental y que había encontrado posibles irregularidades en el trabajo de los bomberos que hicieron parte de la búsqueda de Colmenares en el caño El Virrey.

El reciente fallo en el caso de las estudiantes Laura Moreno y Jessy Quintero, del 26 de febrero, la jueza que las absolvió terminó por darle la razón al funcionario del ente acusador. “Es así como los bomberos del primer turno no cumplieron con la labor de rescate. No recorrieron el túnel; por tanto, ninguno podía saber si Luis Andrés Colmenares estaba o no”, precisó la jueza.



La investigación contra el fiscal Saavedra Peñaloza se abrió por las denuncias de la familia de Colmenares. Saavedra fue reemplazado por el polémico Antonio Luis González, que cambio la hipótesis a un homicidio y vinculó a Carlos Cárdenas, Laura Moreno y Jessy Quintero (todos absueltos por la justicia).

En el segundo semestre del 2011, cuando el caso pasó al despacho de González, se recogieron los testimonios y se les dio crédito a las declaraciones de José Wílmer Ayola, Jonathan Martínez Ortiz y Jesús Alberto Martínez. Ellos terminaron siendo procesados por haber mentido. Según la Fiscalía, la familia de Colmenares denunció que la investigación de Saavedra era deficiente, por lo que le habían pedido explicaciones al funcionario. Señalaron que ante esas quejas el fiscal respondió: “Todo fue un accidente, que acá no había que hacer muchas cosas porque todo apuntaba a que se había suicidado”.



Los investigadores del fiscal Saavedra consideraron que el funcionario judicial no cometió ningún delito y que durante el tiempo que tuvo en su despacho el caso Colmenares no había evidencias para avanzar en una imputación de cargos. Por ello pedirán en audiencia, ante el Tribunal, que cierre la investigación en su contra. La Fiscalía estableció que Saavedra alcanzó a expedir varias órdenes de trabajo a policía judicial, ajustadas a ese tipo de procedimientos en el ente acusador y que no se encontraron irregularidades en su comportamiento.



