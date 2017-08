Fiscalía y Procuraduría piden cárcel para Gabriel Dumar

La Fiscalía solicitó ante el juez 72 de garantías enviar a prisión al abogado Gabriel Dumar, quien es investigado por el caso Odebrecht.



Los argumentos del ente acusador fueron que Dumar podría obstruir la justicia y había un riesgo de peligro a la comunidad.

Aunque el Ministerio Público apoyó la solicitud por parte del ente acusador, no estuvo de acuerdo en que Dumar fuera un peligro para la comunidad.



En cuanto a la intervención de la defensa, el exviceprocurador Carlos Arturo Gómez afirmó que ninguno de esos dos argumentos tiene sustento, ya que fue su cliente el que se entregó a las autoridades voluntariamente y siempre ha mostrado su interés en colaborar con la justicia.



Además, advirtió que una medida de aseguramiento carcelaria solo se pide cuando las no privativas de la libertad no son suficientes, en este caso tampoco aplicaba.

La decisión quedó para el próximo lunes a las 2 de la tarde.



Dumar Lora es abogado del consorcio Sion, una de las cinco compañías que sirvieron como intermediarias para el pago de los dineros. Está registrada en Sahagún, Córdoba.



Su socio, Mauricio Vergara Flórez, tiene registros de millonarios contratos con entidades públicas siendo representante legal de ese consorcio, otro llamado Piedra Angular y varias uniones temporales con las cuales ha tenido, entre otros, contrataciones por 6.500 millones de pesos con la alcaldía de Sahagún para la construcción de pavimento en las calles del municipio.



