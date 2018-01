Peritos de Fiscalía investigan caída de puente en vía al Llano

La Directora de la seccional de la Fiscalía en el Meta, Isabel Cristina León, trasladó un equipo de topógrafos, ingenieros y arquitectos para investigar los hechos que rodearon la caída del puente Chirajara.

“Estamos avanzando en la recolección de todos los elementos materiales probatorios que nos sirven para continuar con la investigación que iniciamos”, señaló la funcionaria.



Agregó que no se descarta ninguna hipótesis en el caso y que se investiga el hecho como un homicidio culposo.



“Dentro del marco tenemos obviamente que tener en cuenta que vamos a escuchar las entrevistas no solo de Coviandes si no de todos los subcontratistas, entrar a mirar todo el tema de la obra, en temas estructurales, en tema digital, cómo estaba todo diseñado”, sostuvo la funcionaria.



Agregó que a los encargados de la obra se pedirá toda la información y documentos relacionados con su construcción y se podrá avanzar en inspecciones judiciales.

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com