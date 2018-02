Estos son los falsos empresarios del 'narcojet' que salió de Bogotá

Martin James Neil, el albañil británico que ayudó a transportar media tonelada de coca en un jet privado que despegó de Bogotá, compareció este miércoles ante el Tribunal de Uxbridge, área metropolitana de Londres, en compañía de su hermano Stephen Neil, otro de los detenidos.

Ambos optaron por guardar silencio cuando se les preguntó si eran culpables de haber llevado la droga colombiana en sus maletas de mano, fingiendo ser hombres de negocios. Pero, además de las 37 panelas de coca, Scotland Yard espera obtener evidencia en su contra en sus teléfonos móviles y en los computadores que les incautaron en el operativo.



La Fuerza fronteriza británica no quiso dar detalles del golpe, el más grande en la historia de ese país a través de vuelos privados. Sin embargo, no se descarta que se tratara de una entrega controlada en coordinación con agencias antimafia de Estados Unidos y con la Policía Antinarcóticos de Colombia, como la registrada en noviembre de 2017, en Francia.



Una entrega controlada se da cuando agentes de alguna alta agencia de seguridad se infiltran y negocian un cargamento de drogas con redes criminales reales, para hacerle seguimiento a sus cabecillas y redes de distribución.



De los cinco capturados este lunes, ninguno ha aceptado cargos, a pesar de que en sus 15 maletas estaba la droga. De hecho, usando traductor, el chef italiano Alessandro Iembo, de 28 años, se declaró inocente.



El diario británico Daily Mail publicó fotos en algunos de los implicados y otras fueron obtenidas por EL TIEMPO de las redes sociales de los implicados.

Uno de los rostros que se conoció es el del español Víctor Franco-Lorenzo, de 40 años, quien vivía en Londres. Una de sus últimas publicaciones en redes indica que en esa ciudad estaba haciendo mucho frío y que pronto se iría para el calor, refiriéndose a Colombia.



Por su parte, familiares de José Ramón Miguelez-Botas, el peluquero capturado, manifestaron a medios europeos que el hombre les dijo que estaba pasando unas cortas vacaciones en el Reino Unido y que pronto regresaría a España.



Ejecutivos de la empresa dueña del moderno bimotor, la empresa austriaca Tyrolean Jet Services, le admitieron a EL TIEMPO que alquilaron un chárter para viajar entre Inglaterra y Suramérica y que en este fueron encontradas sustancias prohibidas. No obstante, no entregaron datos de sus clientes aunque aclararon que no tienen conexión con los pasajeros. De hecho, la tribulación y la aeronave ya no están bajo custodia de las autoridades de Gran Bretaña.



“Nos distanciamos de este incidente. Sin embargo, nuestra empresa está cooperando con gusto con las autoridades”, le dijo un portavoz a EL TIEMPO vía correo electrónico.



Los cinco hombres fueron puestos en prisión preventiva por la jueza del distrito Deborah Wright para comparecer en Isleworth Crown Court el 1 de marzo, cuando se iniciará el juicio en su contra.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com