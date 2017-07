La historia de Bazzani, el enlace de Alejandro Lyons con la DEA

Hasta hoy era un secreto la identidad de la persona que alertó a la DEA sobre las andanzas del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, listo a ser extraditado a Estados Unidos por exigirle un soborno al procesado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.



Pero EL TIEMPO reveló que se trata de Darío Bazzani, un reputado penalista y respetado docente de la Universidad del Externado.

Él mismo, desde Miami, confirmó a este diario que lleva dos meses con el caso de Lyons y que fue él quien alertó a los agentes federales de que Moreno estaba exigiendo un millón de dólares a cambio de información reservada sobre los procesos que se le siguen a su cliente en Colombia.



En la acusación, la DEA omitió el nombre de Bazzani, pero él también aparece en reuniones con la cúpula de la Fiscalía en la que advirtió lo que estaba ocurriendo con el otrora poderoso jefe de la Unidad Anticorrupción.



“Bazanni es un experto litigante. Tuvo en sus manos el primer caso de un parapolítico, Eric Morris, actual suegro del senador ‘Ñoño’ Elías Vidal. Pero renunció al poder cuando descubrió anomalías en la información”, explicó un abogado cercano a esa oficina.



También se hizo cargo del caso contra el concejal de Bogotá Hipólito Moreno, condenado por el ‘carrusel’ de la contratación. A pesar de la gravedad de los delitos, logró que le dieran casa por cárcel aduciendo graves problemas de salud.



“Es experto en derecho penal y criminología. De hecho, es miembro de la Academia Colombiana de Juristas. En el 2001, fue procurador delegado para asuntos disciplinarios”, agregó su colega.



El enlace

Bazzani, quien tiene residencia en Miami, primero contactó a la Fiscalía General en Colombia, para informarles de los mensajes y ofrecimientos que Moreno le hizo a Lyons. Les dijo además que tenía la obligación de avisarles también a las autoridades estadounidenses.



Después se reunió en Miami con agentes de la DEA y con Lyons, quien entregó detalles de los mensajes y visitas que empezó a recibir en Bogotá por parte del abogado Leonardo Pinilla, alias el Porcino.



Moreno estaba recién posesionado en la Fiscalía y con el 'Porcino’ le mandó ofrecer ayuda a cambio del millón de dólares.



Cuando se concretó un viaje de Moreno para cerrar el negocio, la DEA prepararó a Lyons, y autorizó marcar 10.000 dólares en efectivo para que sirvieran de anzuelo.



En efecto, Moreno y Pinilla citaron a Lyons en un baño del Dophin Mall y luego fueron a cerrar el soborno al carro preparado por la DEA. La transacción duró cerca de 30 minutos después de los cuales Moreno fue a reunirse con su esposa, Carolina Rico, quien lo esperaba en el centro comercial y quien dice no se percató de nada.



Sin embargo, a ambos les encontraron billetes marcados por la DEA.



“Estoy con Lyons desde hace dos meses. Me encargo de la negociación con la Fiscalía de Colombia y también lo represento en Miami con la DEA y la Fiscalía. Lyons no está procesado, es víctima de un delito. Él es un testigo. El doctor Guerrero se ocupa del caso por el que se le llamó a imputación”, le explicó Bazzani a EL TIEMPO



