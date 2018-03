El dosier del cubano preso por supuesto plan del radicalismo islámico

Varias conversaciones a través de la aplicación Telegram con radicales islámicos son la ‘prueba reina’ de la Fiscalía en contra del cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, capturado el lunes por supuestamente planear un atentado en la zona rosa de Bogotá contra ciudadanos de los Estados Unidos y funcionarios de la embajada de ese país.

Este miércoles la Fiscalía destapó ante un juez de garantías las pruebas que llevaron a la detención de Gutiérrez Sánchez, quien estaba ilegalmente en el país y en cuyos registros migratorios aparecen una deportación y una expulsión del país en el 2015 y el 2017. Según ese expediente, se planeó un atentado terrorista para el 6 de marzo, pero luego fue programado para el pasado martes. Un día antes, precisamente, las autoridades colombianas decidieron proceder contra Gutiérrez.



Hasta ahora, ni en el Gobierno ni en las autoridades judiciales hay certezas sobre el nivel real de la llegada del terrorismo islámico a Colombia. De hecho, las hipótesis se mueven entre la presencia de un lobo solitario –persona cooptada por reclutadores de los radicales, usualmente en la web, y que actúa a nombre de grupos terroristas sin tener un contacto previo con estos– o de alguien con afectaciones mentales. “En todo caso –señaló una alta fuente oficial– estamos tomando todas las previsiones, pero no hay, al menos hasta ahora, elementos concluyentes para decir que el riesgo era inminente”.



Lo que sí existió fue la alerta de una agencia de seguridad extranjera que persigue el terrorismo islámico y que alertó por una inusual actividad, en sitios web frecuentados por radicales, de un dispositivo electrónico que se conectaba desde Pereira. Ese dispositivo era el celular del cubano Gutiérrez Sánchez y parte de su contenido fue mostrado el miércoles en la audiencia, en la que la Fiscalía lo señaló de ser parte de una red de terrorismo internacional cuyo objetivo era asesinar a norteamericanos.

En esas conversaciones el cubano reporta a alguien, en el exterior, el resultado de sus actividades de inteligencia a personal de la embajada de Estados Unidos que frecuentaban un restaurante en el norte de Bogotá. “¿Te vas a sacrificar?”, le pregunta el contacto, a lo que el cubano responde: “Si toca, toca (...) Pedí trabajo como lavador de platos”.



En otra de las conversaciones hay instrucciones precisas sobre cómo elaborar un explosivo casero en el que tuercas y tornillos debían ser usados como metralla y que sería camuflado en un morral: “Lo harás a nombre del Estado Islámico, hazlo por la causa. Alá te recibirá en el paraíso, hazlo a nombre de Alá, del islam, para vengar a los hermanos caídos. Solo te pido que lo hagas en nombre del Estado Islámico (EI); yo sé que vos tenés una idea de qué es EI. Alá te recibirá en el cielo”.



Según la Fiscalía, este tipo de comunicaciones fueron frecuentes entre el 29 de enero hasta días antes de la captura. En el allanamiento de dos viviendas en Dos Quebradas, Risaralda, que fueron tomadas en arriendo por el cubano, se incautó un computador, una memoria y varios documentos, pero no había rastro de explosivos.



“De esas conversaciones vía Telegram se ha podido establecer que también hacen referencia a la consecución de recursos económicos para llevar a cabo esta acción terrorista. Se puede establecer un adoctrinamiento de radicalismo islámico y extremismo religioso”, dijo la fiscal ante el juez 45 de garantías.



“Recibió instrucciones puntuales de la forma en la cual debía adecuar y construir e instalar artefactos explosivos para efectuar y dar fin a la acción terrorista y dar muertes a un número plural de ciudadanos norteamericanos en Bogotá”, agregó.



La Fiscalía dice que hay comunicaciones con personas de origen árabe ubicadas en Marruecos y con alguien llamado Francisco Quintana, en España. También se habla de “hermanos” que planean golpes en Argentina.

Gutiérrez Sánchez, un economista de 46 años, no aceptó los cargos imputados de terrorismo y concierto para delinquir. “Quiero aclarar no soy agente de la seguridad de inteligencia cubana. No me considero terrorista, no conozco esa palabra. No pertenezco a un grupo islámico”, aseguró en la audiencia. Sin embargo, ante las autoridades que lo capturaron afirmó que su intención era atacar a personal estadounidense.



“Buscaban un lugar con mucha afluencia de norteamericanos y sin vigilancia para que el atentado fuera exitoso”, señaló la fiscal, que resaltó que en varias conversaciones se mencionó la posibilidad de que el cubano se inmolara. “Hermanos, tengo entendido que ser musulmán es ser de palabra: la lucha de hermanos a favor del islam y en contra de los yanquis es en serio. Uno está dispuesto a darlo todo, cuando se promete algo se cumple”, respondió Gutiérrez.



En Colombia, Gutiérrez aparece como uno más de los miles de cubanos que llegan al país con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Este jueves el juez definirá si lo envía a prisión.



